Севастополь, 24 октября, 2017, 10:02 — ИА Регнум. Специалисты ООО «Инжсервис» (г. Воронеж) разработали пять вариантов строительства подводного тоннеля в Севастопольской бухте, который свяжет центр города и Северную сторону. Максимальная глубина прокладки магистрали — 26 метров ниже дна, передает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Иванова ИА REGNUM Севастопольская бухта

Компания предлагает проект четырехполосного сдвоенного тоннеля протяженностью от 1,73 до 2,29 км. Самый глубокий вариант предполагает размещение нижней точки на 26 м ниже уровня дна моря. Общая стоимость строительства тоннеля может составить от 19,3 до 30,4 млрд рублей, сообщает проектная организация.

Проблема, которую предстоит решить — подъезд к месту входа в тоннель в центре города. По предварительным расчетам «Инжсервиса», к тоннелю необходимо будет построить подъездные пути и реконструировать около четырех километров прилегающих улиц.

Как сообщало ИА REGNUM, месяц назад правительство Севастополя заказало технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства тоннеля. Заключение Госэкпертизы о возможности строительства транспортного перехода будет готово через год — после проведения обширных изыскательских работ.

Отметим, что воронежские проектировщики не стали дожидаться заключения экспертов либо объявления конкурса проектов.

Подобный прием использовал руководитель дизайн-студии Артем Лебедев, предложив свой эскизный проект обустройства береговой линии в Балаклаве и яхтенной марины в Балаклавской бухте.

Власти Севастополя отозвались о проекте как о перспективном, который будет использован при разработке концепции.

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Директор департамента транспорта и транспортной инфраструктуры правительства Севастополя Игорь Титов заявлял о том, что в рамках ТЭО будет рассмотрено не менее пяти вариантов, в том числе, возможность строительство моста над бухтой.

«Нужно предусмотреть места входа и выхода транспортного перехода на обеих сторонах, проанализировать потоки, оценить объем реконструкции дорог и новых развязок, которые подключат тоннель», — отмечал чиновник.

Об идее строительства тоннеля под Севастополем впервые заявил губернатор города Дмитрий Овсянников — в докладе президенту Владимиру Путину 20 сентября. Тогда он назвал приблизительную стоимость строительства в пять миллиардов рублей. Президент поручил доработать проект и доложить ему о результатах.

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