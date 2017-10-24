* ИГ — запрещённая в России организация

Меядин, Сирия, 24 октября, 2017, 09:41 — ИА Регнум. Новейшие образцы оружия НАТО обнаружены на захваченном армией Сирии складе террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе Меядин. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил генерал сирийской армии Хасан Сухейл.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Нам потребуется не менее шести дней, чтобы вывезти все эти трофеи, которые боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оставили здесь после своего бегства, — сказал Сухейл. — Здесь очень много оружия и различных средств связи иностранного производства».

На складе было обнаружено большое количество стрелкового и противотанкового оружия, самодельные мины, артиллерийские установки и снаряды.

«Мы захватили новейшие образцы оружия производства США, Бельгии и Великобритании», — подчеркнул генерал сирийской армии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, армия Сирии освободила город Меядин от незаконных вооруженных формирований 14 октября 2017 года. Этот город террористы удерживали под контролем с июля 2013 года, и он служил важным логистическим центром снабжения их отрядов оружием и боеприпасами.

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