Красноярск, 24 октября, 2017, 09:07 — ИА Регнум. Накануне в Культурном центре на Высотной состоялась церемония награждения победителей IV ежегодного конкурса «Самый благоустроенный район города Красноярска». Заслуженные награды были вручены победителям всех 23 номинаций и районам, набравшим наибольшее количество призовых мест. Так, звание самого благоустроенного в 2017 году, благодаря активным участникам, присвоено Советскому району города. Второе место занял Ленинский район, третье — Центральный.

Департамент информационной политики Красноярска

Напомним, конкурс «Самый благоустроенный район города Красноярска» стартовал по инициативе мэра Эдхама Акбулатова в 2014 году. За эти годы он стал настоящим народным движением активных горожан, реализующих проекты благоустройства. В целом за четыре года проведения конкурса от красноярцев поступило порядка 13,5 тысяч заявок, из них в текущем году — 6 тысяч. При этом из года в год улучшается качество представленных проектов. Красноярцы применяют новаторский подход к оформлению общественных пространств, собственных дворов, подъездов, балконов. Так, педагоги, родители и воспитанники детского сада № 112, одержавшие победу в номинации «Самая благоустроенная территория учреждения социальной сферы», создали настоящий мини-Красноярск.

«Мы живём в очень красивом сибирском городе, который расположен в заповедном Красноярском крае. Мы посчитали, что наши воспитанники должны научиться бережно относиться к природе, поэтому у нас возникла такая идея. Силами работников детского сада с участием родителей мы стали облагораживать территорию. Дети также принимали активное участие. Например, сами садили различные культуры в огороде, потом собрали урожай и отправили его в зоопарк «Роев ручей». Пользуясь случаем, мы хотим поблагодарить Эдхама Шукриевича Акбулатова за создание такого конкурса, который помогает нам развивать и наши таланты, и таланты родителей, и детей, и вместе делать наш город намного красивее», — говорит заведующая ДОУ № 112 Татьяна Шигапова.

Департамент информационной политики Красноярска

По словам представителя управляющей компании «Холмсервис» Светланы Шмидт, конкурс «Самый благоустроенный район города» является стимулом к созданию необычных изюминок озеленения: «В своих дворах мы стараемся высаживать не только типичные берёзки и ёлки, но и рябину, калину, различные декоративные кустарники, цветы. В прошлом году мы удивили жюри конкурса клумбой в форме бабочки, а в этом выполнили клумбу-полусферу. Всё это делаем вместе с жителями. К примеру, во дворе дома 79 по улице Чернышевского, который одержал победу в номинации «Лучший красноярский двор», благодарные жители высадили несколько кустов роз. На достигнутом мы останавливаться не собираемся, уже на следующий год у нас есть новая идея, чтобы поразить и жителей, и жюри конкурса».

Благодаря поддержке красноярцев конкурс развивается, в том числе, появляются новые номинации. Так, впервые в этом году были определены победители в таких номинациях как «Лучший спортивный объект, созданный при активном участии жителей», «Лучшая территория средних профессиональных и высших образовательных учреждений, благоустроенная учащейся молодёжью». Кроме того, впервые введена номинация «Лучший зимний двор», её победителей будут определять в зимний период 2017—2018 годов. Многие участники подчёркивают, что конкурс даёт возможность не только творчески самореализоваться, создавая проекты благоустройства, но и подружиться со своими соседями.

Татьяна Трещилова, житель дома 35 по улице Краснодарская, ставшего победителем в номинации «Самый зелёный двор»: «Наш двор объединяет три больших дома, которые заселились практически одновременно. Конкурс помог нам познакомиться друг с другом, подружиться и радоваться общей победе, как в большой семье. Наш двор кардинально преобразился: тематические цветники, большая территория для детей, есть и своя собственная библиотека, где мы с соседями обмениваемся книжками. К нам даже свадьбы приезжают на фотосессии».

Победителей IV конкурса «Самый благоустроенный район города» поздравили Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов и председатель Красноярского городского Совета депутатов Татьяна Казанова.

Департамент информационной политики Красноярска

Обращаясь к победителям и участникам, мэр Эдхам Акбулатов отметил: «Конкурс «Самый благоустроенный район города Красноярска» — это не соревнование между районами, а проект инициативных горожан, готовых улучшать качество городского пространства. Четыре года назад, коглда мы начинали конкурс, количество его участников составило чуть более тысячи человек. Тогда это казалось большим успехом, тем более что люди рассказывали о своём труде с большим вдохновением и с неподдельной гордостью. В этом году уже шесть тысяч участников, но границы конкурса значительно шире, ведь реализованные проекты вдохновляют других красноярцев на благоустройство родного города. Действительно, благодаря поддержке красноярцев, конкурс превратился в настоящее народное движение, а это значит, что его продолжение и развитие не остановить. Уверен, уже сейчас вы строите планы и обдумываете новые идеи благоустройства. И я искренне благодарен вам за это стремление, за желание совершать добрые дела, делать родной город лучше! Спасибо вам, красноярцы!»