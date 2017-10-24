Хабаровск, 24 октября, 2017, 08:51 — ИА Регнум. Новые российские купюры номиналом 200 и 2000 рублей среди перекупщиков выросли в цене более чем в два раза. Банкноты активное продают в интернете, но в свободном обращении на Дальнем Востоке найти их пока сложно, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

2000 рублей

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В различных интернет-сообществах, на сайтах, где общаются нумизматы, развернулась настоящая торговля новыми российскими купюрами. Например, на портале «Банкноты мира» купюру номиналом 200 рублей с изображением Крыма предлагают к продаже за 490 рублей. На других сайтах можно найти по другим ценам — есть за 250, за 300 и даже за 680 рублей.

Купюру номиналом 2000 рублей, в первые же дни после презентации ее Центробанком и Гознаком возмутившую сахалинцев тем, что, по их мнению, на ней Сахалин стал полуостровом, предлагают к продаже на различных интернет-площадках по цене от 2100 рублей до 5500 рублей.

Напомним, Гознак официально опроверг информацию о том, что на купюре Сахалин соединен с материком тонким перешейком. По версии организации, ширина пролива Невельского, отделяющего материк от Сахалина, составляет 7,3 км, что в масштабе изображения на банкноте составляет 80 микрон. Изображение просто сливается, тем не менее имеются зеленые контуры, отделяющие остров от Большой земли.

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Тем не менее скандал, видимо, сыграл свою роль — нумизматы развернули за купюрами настоящую охоту.

Новые банкноты поступили в обращение 18 октября. В Хабаровском крае найти их крайне сложно. Специально приобрести в отделениях банков — невозможно. Выяснить, в какие банкоматы заложены такие купюры, невозможно: в отделениях Сбербанка сообщают, что не дают подобной информации. Таким образом, получить во владение новую купюру можно, если только повезет.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября Центробанк РФ и Гознак представили новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. На купюре номиналом 2000 рублей жители Сахалина усмотрели незнание Центробанком географии — они решили, что Сахалин, изображенный на периферии купюры, соединён с материком. Гознак обвинения отверг.

Перед тем как выпустить новые банкноты, ЦБ РФ проводил конкурс среди регионов России. В нем принимали участие все субъекты РФ. Но наибольшее количество голосов набрали Владивосток с мостом на остров Русский, Амурская область с космодромом «Восточный» (купюра в 2000 рублей) и Крым с Херсонесом Таврическим (200 рублей).

Скандал с изображением Сахалина — не единственный. Эксперты в принципе раскритиковали дизайн новых купюр. Так, кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» СВФУ Юрий Данилов раскритиковал новые российские деньги, сравнив их с фантиками от конфет, и сказал, что они могут быть интересны только для коллекционеров-бонистов, а также иностранцев, которые могут получить первичное представление о городах России.

Активно спекулируют на новых банкнотах в Приморском крае. Так, все желающие могут приобрести купюру номиналом 200 рублей за 230−250 рублей, банкнота 2000 продается на сайте объявлений farpost.ru за 2300−2500 рублей.