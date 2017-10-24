Барнаул, 24 октября, 2017, 08:31 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства Алтайского края обнародовало уточнённые данные о техническом перевооружении сельского хозяйства региона: за три квартала в эту сферу направлено почти 6,5 миллиарда рублей, что на 1,38 миллиарда рублей больше, чем за этот же период 2016 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Сельхозтехника на Алтае

Судя по характеру закупок, крестьяне по-прежнему отдают предпочтение укреплению комбайнового и тракторного парков: эта категория техники в общем количестве покупок занимает 85%. Кроме того, почти на 30% увеличилось приобретение посевной техники.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Уборка зерновых на современных комбайнах

Повышать экономическую эффективность производства аграриям помогает использование инновационных подходов.

«Основная доля приобретаемой техники оснащается системами спутниковой навигации, параллельного и автоматического вождения, подруливающими устройствами, что позволяет эффективно выполнять полевые работы. Кроме того, предприятия активно используют геоинформационное программное обеспечение, позволяющее увеличивать объемы производства сельскохозяйственной продукции, оптимизировать ее транспортировку, реализацию», — отмечают в минсельхозе Алтайского края.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Кабина современного зерноуборочного комбайна. Адтайский край

«Ушло то время, когда использовали старую технику. Все хотят работать в нормальных условиях, а это зависит от всех: и от хозяйственников, и от специалистов, и от производителей техники», — считает первый заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов.

Лидерами техпереворружения в этом году стали аграрии Зонального района: за три квартала 2017 года на приобретение техники и сельхозоборудования они направили почти 270 миллионов рублей. Хозяйства Родинского района на эти цели выделили 248 миллионов рублей, Волчихинского — 235 миллионов рублей. В своеобразном рейтинге по инвестиционной активности технического перевооружения отрасли видное место занял Поспелихинский район, где сумма вложений составила 232 миллиона рублей. В пятерку лучших вошел также Калманский район с инвестициями в 226 миллионов рублей. Сельхозтоваропроизводители Троицкого района с начала 2017 года приобрели 10 высокопроизводительных зерноуборочников, тракторов и посевной техники на общую сумму 111 млн. рублей. Инвестиции в техническое перевооружение, в сравнении с аналогичным периодом 2016 года, в 1,7 раза увеличились и в Ключевском районе.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Панель управления современного зерноуборочного комбайна. Адтайский край

«То, что техническое перевооружение сельского хозяйство в Алтайском крае ведется интенсивными темпами, — давно известный и видимый каждым жителем края факт. Соответственно претерпели изменения технологии. Отрадно, что на полях работают мощные высокопроизводительные машины, в том числе алтайского производства», — отметил руководитель ООО «Колос» (Локтевский район), депутат Алтайского краевого законодательного собрания Сергей Бенслер.

«С 2006 года в агросекторе пошло интенсивное техническое перевооружение — на алтайских полях стали работать современные высокопроизводительные машины импортных брендов. В последнее пятилетие мы наблюдаем продолжение этого процесса в интенсивном режиме с позиции политики импортозамещения — хозяйства вкладывают значительные ресурсы в приобретение отечественной сельскохозяйственной техники», — считает руководитель ООО КХ «Партнер» (Михайловский район) Андрей Кожанов.

Между тем, техническое перевооружение в АПК и как следствие — увеличение урожайности — уже сыграли свою негативную роль. Вследствие непродуманной аграрной политики в сфере государственного регулирования зернового рынка и действий налоговых органов в отношении зерновых трейдеров, цена алтайского урожая значительно снизилась. Аналогичная ситуация наблюдается и в других «хлебных регионах».

Очевидно, что одного техперевооружения и дотаций на перевозку урожая будет недостаточно.