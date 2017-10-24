Киев, 24 октября, 2017, 07:48 — ИА Регнум. Сообщение о покушении на президента Украины Петра Порошенко, якобы предовращенное в городе Авдеевка, было отправлено из ближнего зарубежья. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Фейковые сообщения о предупреждении сотрудниками СБУ покушения на президента Украины были отправлены из одной из соседних стран с заменой настоящего адреса пресс-службы ведомства», — говорится в сообщении СБУ. При этом указан электронный почтовый ящик на сервисе anonymousemail.

По данным украинского телеканала ТСН, источник электронного письма с недостоверной информацией имеет румынский ip-адрес.

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Напомним, 23 октября украинские СМИ, ссылаясь на пресс-службу СБУ, сообщили о предотвращении покушения на Петра Порошенко. Инцидент, как отмечалось, произошел в городе Авдеевка, который находится в той части Донецкой Народной Республики, которая подконтрольна украинским силовикам.

22 октября в Авдеевке состоялось совещание Порошенко с силовиками, посвященное обстановке в Донбассе. Кроме того, глава государства встретился с военными и местными жителями.

При этом сотрудники украинских спецслужб якобы обезвредили группу лиц, готовивших покушение на украинского лидера. Два члена группы были ликвидированы при задержании.

Сообщалось, что в ходе операции была изъята снайперская винтовка Steyr-Manlicher с оптическим прицелом, пистолет Макарова, реактивные противотанковые гранаты, ручные и дымовые гранаты. Силовики, как гласило сообщение, продолжают поиск сообщников террористов.

Позже СБУ назвала сведения о предотвращении покушения на Порошенко не соответствующими действительности. Пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская заявила журналистам, что электронная почта спецслужбы предположительно оказалась объектом атаки хакеров.

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Как сообщало ИА REGNUM, во время общения с жителями Авдеевки Петр Порошенко заявил о том, что делает все возможное для ввода в Донбасс миротворцев ООН. Это будет означать, что в регионе воцарится мир, пояснил он. Украинский президент также надеется, что под контроль миротворцев перейдет участок границы с РФ, который не удается контролировать Киеву.

Подразделениям ВСУ, задействованным в силовой операции в Донбассе, Порошенко пообещал скорое возвращение в места постоянной дислокации. Им на смену придут другие бригады, пояснил он.