Вашингтон, 24 октября, 2017, 07:46 — ИА Регнум. Российские дипломаты так и не смогли получить доступ к генконсульству в Сан-Франциско, чтобы забрать документы. Бумаги в нарушение международных норм были переданы посольству РФ в Вашингтоне самостоятельно властями США.

Генконсульство РФ в Сан-Франциско

Об этом говорится в заявлении дипмиссии на странице в Facebook. Вывезти архив российским дипломатам не дали: представители властей США упаковали его и вывезли, вопреки неоднократным протестам МИД России и посольства.

Архив передали в дипмиссию в Вашингтоне 23 октября. Согласно соответствующим положениям Венской конвенции, консульские архивы и документы «неприкосновенны в любое время и независимо от их местонахождения». Таким образом, власти США грубо нарушили своими действиями конвенцию о консульских сношениях и двустороннюю консульскую конвенцию.

Пренебрежительное отношение властей США к международному праву, в том числе к дипобъектам и дипсобственности, позволяет Москве на основе принципа взаимности аналогично поступать с американскими представительствами в России, уточнили в консульстве.

Ранее 11 октября представители американских властей сорвали государственные флаги РФ со зданий российского генконсульства в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне. В Москве этот акт расценили как недружественный.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном заявил о «произволе» американских чиновников, направленном на подрыв двусторонних отношений. Это надругательство над государственным символом, и Москва готова к ответным действиям, говорится в заявлении российского дипломатического ведомства.

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Также в связи с этим Совет Думы принял решение отложить поездку делегации депутатов Госдумы в США в связи со снятием флагов с дипзданий. В состав делегации депутатской группы по связям с Конгрессом США входят Инга Юмашева, Вячеслав Фетисов, Артем Туров и Максим Сураев.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что снятие российских флагов со здания представительств РФ в Вашингтоне и Сан-Франциско является враждебной акцией США и надругательством над государственным символом.

По словам главного редактора ИА REGNUM Модеста Колерова, с тех пор, как США начали агрессивно действовать в отношении России, реальных действий со стороны российской дипломатии так и не было, одни слова.

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США уже давно начали проводить и последовательно проводят агрессивные, нарушающие международные соглашения, последовательные акции против дипломатических представительств России — фактически, против территории России. И все это время мы слышим только слова о том, что наша дипломатия ответит адекватно.

«Создается впечатление, что у нашей дипломатии нет желания отвечать адекватно, и потому она ограничивается словами. Хочется видеть адекватные действия, а не слышать о них так долго», — считает Колеров.

Дипломатическое обострение российско-американских отношений продолжается с конца августа 2017 года. 3 сентября США закрыли ряд российских дипломатических объектов, в том числе торговое представительство РФ в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. Кроме того, от российских дипломатов потребовали до 1 октября 2017 года освободить помещение генконсульства в Сан-Франциско.