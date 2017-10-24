Мехико, 24 октября, 2017, 07:44 — ИА Регнум. Россия может наладить производство вертолетов в Мексике. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров по итогам своего участия в заседании деловой миссии «Торгово-промышленный диалог России и Мексики» в Мехико.

Vitaly V. Kuzmin Вертолет Ка-52

«Мы встречались с министром обороны Мексики, — сказал Мантуров. — Получили подсказку — рассмотреть возможность создания производства вертолетов в Мексике, рассчитывая, таким образом, на рынок Латинской Америки».

По его словам, данный вопрос также обсуждался с министром экономики Мексики и президентом компании Interjet Мигелем Алеманом. Российский министр уточнил, что стороны рассмотрели возможность привлечь предприятия авиакосмической отрасли Мексики к производству компонентов и, возможно, к разработке новых направлений в области авиации.

«Это очень своевременно, чтобы расширять возможности освоения рынков Латинской Америки», — отметил Мантуров.

Министр промышленности и торговли РФ также добавил, что РФ заинтересована в расширении поставок вертолетов и для гражданского сектора, а не только для ВМФ Мексики.

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