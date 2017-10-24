Барнаул, 24 октября, 2017, 07:58 — ИА Регнум. Алтайским промышленникам удалось сохранить динамику роста в производстве продовольствия выше среднероссийских показателей. По данным Алтайкрайстата, за январь-сентябрь 2017 года индекс производства пищевых продуктов в Алтайском крае составил 106,9% к аналогичному периоду прошлого года, что на 1,9% больше среднего показателя по России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пищевая промышленность

Так, в масложировой отрасли объемы производства нерафинированного растительного масла выросли на 20,6%, рафинированного растительного масла — в 1,6 раза, майонеза — на 2,5%. Положительную динамику Алтайский край показал и в производстве напитков: выпуск продукции увеличился на 1,5% (по России снизился на 1,8%).

По данным управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, положительный тренд сохраняется в выпуске молочных продуктов: производство сыворотки увеличилось на 4,1%, масла сливочного — на 7,3%, мороженого — на 3,2%, сыров и творога — на 2%.

Что касается производства сыров и сырных продуктов, то в начале года отмечалось некоторое снижение их производства, а сейчас производителям удалось стабилизировать ситуацию и выйти на уровень соответствующего периода 2016 года.

В частности, ситуацию удалось улучшить в связи с реконструкцией маслосырзаводов «Николаевский» и «Антоньевский», модернизацмей и техническим переоснащением предприятий «Троицкий маслосыродел», развитием заводов компании «Киприно». Увеличивает производственные мощности и цех фасовки сыра в два раза Салаирский маслосырзавод. «Покровская сыроварня» строит новое предприятие по производству полутвердых сыров в Новоалтайске. В планах одного из старейших сыродельных заводов края — Алтайского маслосырзавода — запуск уникального продукта — полутвердого сыра с пантами марала «Белый марал».

Судя по тому, что продукция предприятий Алтайского края поставляется сейчас в 82 субъекта Российской Федерации, можно сделать вывод о её большой востребованности и высоком качестве.

По словам заместителя руководителя Алтайкрайстата Ирины Супониной, своими покупателями в регионах России располагают 32% предприятий пищевой промышленности Алтайского края. Объём продукции, поставленной этими предприятиями в регионы составил 41% от всей реализованной продукции, или 50 млрд рублей за 2016 год. На экспорт идет порядка 2% алтайской продукции.

Как уже сообщало ИА REGNUM, алтайские муку, сыр и сырные продукты, крупу, растительное масло, пиво, мясные полуфабрикаты и сахар потребляют, в основном, сибиряки: 67% объёма вывоза приходится на Сибирский федеральный округ. Наибольший объем продукции из Алтайского края отправляется в Новосибирскую и Кемеровскую область (соответственно 24% и 13%общего объёма вывоза). Из регионов других федеральных округов лидируют Приморский край (4%), а также Московская и Самарская области (по 3%).