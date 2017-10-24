Лондон, 24 октября, 2017, 06:34 — ИА Регнум. Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим футболистом года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщается на сайте организации.

Криштиану Роналду

ФИФА провела в Лондоне церемонию вручения наград. Победитель определялся по итогам голосования капитанов и главных тренеров сборных, а также журналистов и болельщиков.

Роналду набрал 43,16% голосов. За форварда «Барселоны» Лионеля Месси проголосовало 19,25%, за нападающего «ПСЖ» Неймара — 6,97%.

Также в первую десятку вошли Джанлуиджи Буффон («Ювентус») — 6,82%, Серхио Рамос («Реал») — 3,34%, Лука Модрич («Реал») — 3,33%, Тони Кроос («Реал») — 2,70%, Марсело («Реал») — 2,09%, Н'Голо Канте («Челси») — 1,35% и Луис Суарес («Барселона») — 1,19%.

Напомним, в сезоне 2016/17 Криштиану Роналду выиграл в составе «Реала» чемпионат Испании, Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов с 12 голами.

Напомним также, что в 2008 и 2016 годах Роналду уже становился лучшим игроком года по версии ФИФА.