Барнаул, 24 октября, 2017, 06:15 — ИА Регнум. Сибирская генерирующая компания (СГК) составила антирейтинг наиболее проблемных управляющих организаций и ТСЖ Барнаула по итогам 9 месяцев 2017 года. Как сообщили сегодня, 24 октября, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайского филиала СГК, главными критериями для отбора «лидеров» стал достигнутый уровень собираемости денежных средств за девять месяцев, объем сформированной задолженности за тепло и горячую воду (по данным бухгалтерского учета группы компаний СГК), а также период просроченной задолженности.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Барнаул

Как видно из приведённой таблицы, лидерство в антирейтинге энергетиков традиционно держит за собой компания ООО «Прогресс плюс»: у нее на обслуживании находятся 33 многоквартирных дома. При этом задолженность организации за тепло и горячую воду перед Сибирской генерирующей компанией превышает 60,7 млн рублей.

«Это предприятие уже не раз попадало в федеральный рейтинг управляющих организаций-должников и, как видно, позиций своих не сдает», — констатируют в СГК.

У компании, которая заняла в рейтинге второе место, задолженность в 1,6 раза меньше — 36,8 млн рублей. Такой долг за ресурсы накопила ООО «Управляющая компания жилищного хозяйства Индустриального района г. Барнаула» (она обслуживает 56 домов).

Долг ООО «УК ЖЭУ-6 Октябрьского» (обслуживает 28 домов) составляет 18,1 млн рублей, а ООО УК г. Барнаул «Уют и согласие» (31 дом) накопила долг в более чем 17 млн рублей.

«В нашем антирейтинге, к большому сожалению, постоянно фигурируют одни и те же компании. Но при этом мы замечаем тенденцию по переходу части домов к другим организациям, более надежным и ответственным. Жители начинают понимать, что многие проблемы в их домах появляются и не устраняются по вине обслуживающей компании. Много примеров тому мы отметили на проведенной нами 12 октября «прямой линии» по теплоснабжению. Тогда барнаульцы звонили и жаловались на точечное отсутствие тепла и другие проблемы, которые, как оказалось по результатам проверки, связаны с недоработками УК. Компания ООО «Прогресс Плюс», к слову, за два часа прямой линии была названа обращавшимися горожанами дважды», — пояснил директор Барнаульского филиала СТК Игорь Холодков.

Читайте также: Отопительный сезон в Барнауле: энергетики СГК честно ответили на вопросы

Как уже сообщало ИА REGNUM, в антирейтинге исполнителей коммунальных услуг, составленном в I квартале 2017 года, наибольшая дебиторская задолженность была у таких компаний, как «Трест Центрального района» и УК «Старый Барнаул». В лидерах антирейтинга также значились УК «Аверс», которая на тот момент была должна СГК и водоканалу свыше 13 млн рублей, УК «ЖЭУ 6 Октябрьского» чей долг за тепло и воду превышал 21 млн рублей.