Щёлково, Московская область, 24 октября, 2017, 01:03 — ИА Регнум. Доследственная проверка проводится по факту гибели двух сотрудников водоканала в городе Щелково (Московская область), сообщили в пресс-службе регионального СУ Следственного комитета России.

Mr-vk.ru «Межрайонный Щелковский водоканал»

Отравление произошло 23 октября 2017 года. Место ЧП находится в Щелково на улице Заречной.

Накануне, 23 октября, в одном из канализационных колодцев найдены трупы двух человек — работников ПП «ОСК» МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский водоканал».

Один из них — электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования электороучастка (39 лет), второй — слесарь участка КИП и автоматики производственного подразделения «Очистные сооружения канализации» (68 лет).

Третий член бригады выжил и он доставлен в Щелковскую городскую больницу с отравлением сероводородом. В настоящий момент состояние его оценивается как тяжелое.

«По данному факту следственным отделом по городу Щелково ГСУ СК России по Московской области проводится проверка на предмет наличия в действиях руководства ПП «ОСК» МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский водоканал» признаков преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда)», — сообщили в пресс-службе.