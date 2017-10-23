Приштина, Сербия, 24 октября, 2017, 00:54 — ИА Регнум. На муниципальных выборах в Косово, состоявшихся в минувшее воскресенье, 22 октября, кандидаты от партии «Сербский список» одержали победу во всех регионах края с сербским большинством населения, следует из данных, обнародованных государственной избирательной комиссией Косово.

Franco Pecchio

Выборы градоначальников и депутатов местных представительных органов власти прошли в 38 муниципалитетах края. Кандидаты от партии косовских сербов победили в общей сложности в десяти из них.

В частности, лидер «Сербского списка» Горан Ракич одержал победу на выборах мэра северной части Косовской Митровицы, набрав около 80% голосов. На выборах мэра Грачаницы победил Срджан Попович, набравший 87% голосов, мэром Звечана с 69% голосов переизбран Вучина Янкович.

В 18 муниципалитетах края, населенных албанцами, по предварительным данным, предстоит второй тур голосования, который намечен на 19 ноября.

Президент Сербии Александр Вучич назвал результаты выборов в Косово «огромным успехом». «Наш народ в Косово и Метохии вновь показал, что способен бороться, когда тяжелее всего и когда давление на него оказывается всеми возможными способами», — заявил он.

Напомним, по итогам парламентских выборов в Косово в июне этого года депутаты от «Сербского списка» получили 9 из 120 мандатов. В целом по итогам выборов ни одна из политических сил не смогла получить большинства, что привело к внутриполитическому кризису в крае.

В начале сентября «Сербский список» согласилась поддержать коалицию партий, возглавляемых бывшими полевыми командирами террористической организации «Армия освобождения Косово», взамен на три министерских поста в новом правительстве и должность вице-спикера парламента.

В новом правительство края во главе с Рамушем Харадинаем, который объявлен властями Сербии в розыск по обвинению в военных преступлениях, сербы возглавили министерства по делам общин, местного самоуправления и сельского хозяйства.

Власти в Белграде поддержали решение «Сербского списка» вступить в парламентскую коалицию с бывшими албанскими боевиками, заявив, что у сербских депутатов оставалось ещё только два варианта: либо поддержать радикалов из движения «Самоопределения», выступающих за создание «Великой Албании», либо не поддерживать ни одну из сил, что в результате привело бы к повторным выборам с неопределённым результатом.

Тем не менее общественность Сербии восприняла ситуацию неоднозначно. Многими из аналитиков и общественных деятелей было высказано мнение, что фактически Белград таким образом признал легитимность институтов односторонне отделившегося края. Впрочем, следует отметить, что такое налаживание взаимодействия соответствует ожиданиям Брюсселя, всё активнее оказывающего давление и на Приштину, и на Белград с тем, чтобы обе стороны, нацеленные на вступление в Европейский союз, скорейшим образом пришли к соглашению о нормализации отношений.