Вашингтон, 24 октября, 2017, 00:14 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп поставил Иран в известность о том, что США больше не будут мириться с его дестабилизирующей деятельностью или поддержкой терроризма в регионе и по всему миру, заявил вице-президент США Майк Пенс, 23 октября сообщает агентство KUNA.

Кукрыниксы. 1958

Пенс сделал своё заявление во время мемориальной акции в честь 34 годовщины со дня гибели американских и французских миротворцев в Бейруте.

«Теократические лидеры Ирана оказали поддержку напавшим в Бейруте 34 года назад. До сих пор Иран чтит тех, кто напал как мучеников. Хуже того, иранский режим продолжает направлять средства и оружие подконтрольным террористам, чтобы проливать кровь и сеять хаос по всему миру», — заявил Пенс.

«Президент не будет сидеть сложа руки, в то время как аятоллы в Тегеране планируют нападения, подобные той ужасной атаке, о которой мы сегодня вспоминаем», — добавил Пенс.

Напомним, 23 октября 1983 года была совершена атака на казармы миротворцев в Бейруте. В результате атаки погиб 241 морской пехотинец США и 58 солдат Франции. В 1983 году в Бейруте американская морская пехота понесла самые крупные потери после окончания Второй мировой войны.