Ереван, 23 октября, 2017, 23:59 — ИА Регнум. В Армении российский военнослужащий-контрактник застрелил своего сослуживца, после чего покончил с собой. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа, передаёт телеканал «Россия 24».

mil.ru Учения на полигоне Алагяз

Как сообщается, трагический инцидент произошёл 23 октября на полигоне Алагяз.

При сдаче оружия после занятий на полигоне военнослужащий «грубо нарушил требования безопасности и непроизвольно выстрелил из автомата», в результате чего другой военнослужащий получил смертельное ранение, сообщили в пресс-службе.

По предварительной информации, испугавшись содеянного и ответственности за произошедшее, военнослужащий покончил с собой.

Все подробности произошедшего в настоящее время выясняются. По сообщениям СМИ, на полигон Алагяз для проведения проверки направлена комиссия Южного военного округа.

19 октября пресс-служба Южного военного округа сообщила, что на полигоне Алагяз танковые подразделения российской военной базы приступили к сдаче контрольной проверки за летний период обучения.

«В частности, экипажи танков Т-72Б выполнят стрельбы штатным 125-мм снарядом по бронированным объектам условного противника на удалении до 4000 метров. Сложности и особенности решения огневых задач при этом заключаются в том, что полигон расположен на высоте более 2000 метров над уровнем моря», — говорилось в сообщении.

Уточнялось, что всего в учебных мероприятиях задействовано более 200 военнослужащих и около 50 единиц военной техники.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в казарменном помещении одной из частей Росгвардии в Чечне лейтенант расстрелял четверых сослуживцев, после чего был застрелен дежурным подразделением части.