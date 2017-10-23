Москва, 23 октября, 2017, 23:45 — ИА Регнум. Комиссия правительства России по законопроектной деятельности одобрила проект поправок к Кодексу об административных правонарушениях, предусматривающих введение ответственности за незаконную реализацию билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом 23 октября сообщили ИА REGNUM в пресс-службе кабинета министров.

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщик

Законопроектом предлагается дополнить КоАП новой статьёй, которой будет установлена административная ответственность за незаконную реализацию входных билетов на матчи чемпионата либо документов, дающих право на получение билетов, без заключения соответствующего договора с FIFA или уполномоченными организациями.

Административную ответственность также предлагается установить за изменение при реализации входных билетов на чемпионат мира их установленной стоимости.

За соответствующие правонарушения предусматривается наложение административного штрафа на граждан в размере от 20-кратной до 25-кратной стоимости входного билета, явившегося предметом административного правонарушения, но не менее 50 тысяч рублей.

Для должностных лиц предусматривается наказание в виде штрафа в размере от 25-кратной до 30-кратной стоимости входного билета, но не менее 150 тысяч рублей. Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, предусматривается аналогичная ответственность, но также с возможностью административного приостановления деятельности на срок до 90 суток. Юридическим лицам за указанные правонарушения будет грозить штраф от 500 тысяч до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Кроме этого, предлагается установить административную ответственность за реализацию поддельных входных билетов. В данном случае гражданам будет грозить штраф размере от 50 тысяч до 70 тысяч рублей, должностным лицам и ИП — штраф от 150 тысяч до 200 тысяч рублей, юридическим лицам — штраф от 1 млн до 1,5 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Отмечается, что в целях оперативного рассмотрения дел о таких правонарушениях законопроектом предусматривается сокращённый, десятидневный срок их рассмотрения судом.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, документ подготовлен в целях обеспечения правительственной гарантии, касающейся защиты и реализации коммерческих прав при проведении чемпионата мира по футболу. В соответствии с этой гарантией Россия взяла на себя обязательство обеспечить законодательный запрет на перепродажу или перераспределение билетов на матчи чемпионата мира 2018 года без официального письменного разрешения FIFA.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября президент России Владимир Путин на совместном заседании Совета по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018» поручил уделить особое внимание доступности билетов на матчи чемпионата и «постараться сделать всё, чтобы количество недорогих билетов было максимально возможным».

«Этот вопрос надо решать, конечно, в тесной координации, в тесном сотрудничестве с ФИФА и опираясь на опыт Кубка конфедераций», — заявил глава государства.