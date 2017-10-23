Киев, 23 октября, 2017, 22:26 — ИА Регнум. Добыча газа на Украине в сентябре увеличилась более чем на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила 23 октября Государственная служба статистики.

Согласно официальным данным, добыча природного газа на Украине в минувшем месяце составила 1,6 млрд кубометров, что на 4,15% больше, чем в сентябре 2016 года.

Сообщается также, что за период с января по сентябрь 2017 года на Украине было добыто 15 млрд кубометров газа, это на 2,1% больше, чем в прошлом году.

Объёмы добычи нефти в стране, напротив, сокращаются. По данным Госстатистики, за январе-сентябрь на Украине было добыто 1,133 млн тонн нефти, что на 7,5% меньше показателя аналогичного периода 2016 года.

Напомним также, что в начале октября компания — оператор украинской ГТС «Укртрансгаз» сообщила, что объём транзита газа через газотранспортную систему Украины за первые три квартала 2017 года составил 70,4 млрд кубометров.

Как отмечалось, данный показатель на 23,5% превысил объём транзита за аналогичный период 2016 года и стал рекордным за последние девять лет.