Кембридж, Великобритания, 23 октября, 2017, 21:42 — ИА Регнум. Кембриджский университет разместил в открытом доступе докторскую диссертацию знаменитого астрофизика Стивена Хокинга, сообщает BBC News.

Hawking.org.uk Стивен Хокинг

Теперь с научной работой «Свойства расширяющихся вселенных» может ознакомиться на сайте архива университета любой желающий.

Представители Кембриджского университета подчеркнули, что докторская диссертация Хокинга, написанная ученым еще в 1966 году, пользовалась высоким спросом и поэтому было принято решение её опубликовать.

Сам Стивен Хокинг выразил надежду на то, что публикация его ранней диссертации вдохновит людей на новые научные достижения.

«Удивительно, что такое большое количество людей захотели скачать мою диссертацию. Надеюсь, они не будут разочарованы, получив наконец-то доступ к ней», — заявил по этому поводу Стивен Хокинг.

По мнению знаменитого астрофизика, любому человеку в любой точке мира надо обеспечить доступ к работам каждого великого ученого.