Лондон, 23 октября, 2017, 21:20 — ИА Регнум. Власти Великобритании направят в Бангладеш дополнительную финансовую помощь для мусульман-рохинджа в размере $15,8 млн, 23 октября сообщает агентство KUNA.

European Commission DG ECHO Рохинджа, Мьянма

Министр по делам международного развития Соединённого Королевства Прити Пател призвала международное сообщество направить помощь мусульманам-рохинджа и усилить работу, направленную на прекращение их перемещения из Мьянмы в Бангладеш.

«Этническим чисткам, голоду и убийству детей не место в нашем мире», — заявила Пател.

Международное сообщество, добавила она, больше не может ждать и оставаться безучастным, когда убивают ни в чём не повинных гражданских лиц.

Напомним, с августа 2017 года Великобритания предоставила финансовую помощь для беженцев-рохинджа в размере $62 млн.

Вооружённые силы Мьянмы начали военную операцию в штате Ракхайн, где проживает мусульманское меньшинство страны, 25 августа 2017 года. Министерство обороны направило войска в штат Ракхайн после нападения мусульманских боевиков на представителей сил безопасности Мьянмы.

По данным ООН, после начала военной операции в штате Ракхайн в Бангладеш прибыло около 600 тыс. мусульманских беженцев.