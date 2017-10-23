Москва, 23 октября, 2017, 20:53 — ИА Регнум. Горнолыжные комплексы «Роза Хутор» и «Горки Город» в сочинской Красной Поляне вошли топ-10 российских горнолыжных курортов зимнего сезона 2017−2018 годов, составленном аналитическим агентством «Турстат».

Sheregesh.su Горнолыжный курорт Шерегеш на Алтае

«В Сочи горнолыжные курорты «Роза Хутор» и «Горки Город» в Красной Поляне посетили более 1,2 миллиона человек в зимний сезон 2016−2017 годов», — говорится в отчёте агентства.

Лидером рейтинга стал горнолыжный курорт Шерегеш на Алтае, который в прошлогодний сезон посетили 1 млн человек.

Самыми популярными горнолыжными курортами Подмосковья оказались «Сорочаны», «Волен», «Степаново» и «Яхрома» в Дмитровском районе, а также «Снеж.ком» в Красногорске. В Ленинградской области — «Игора» (Приозерский район), «Охта Парк» (Всеволожский район), «Красное озеро» (Коробицыно).

В Москве самыми популярными горнолыжными комплексами названы «Кант», «Воробьевы горы», «Лата Трэк», «Ново-Переделкино», «Куркино», «Севастопольский проспект».

Топ-10 горнолыжных курортов страны выглядит следующим образом: