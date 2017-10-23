Москва, 23 октября, 2017, 21:29 — ИА Регнум. С 2018 года государственные театры города Москвы переходят на грантовую систему финансирования, заявил журналистам 23 октября заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников в Информационном центре правительства Москвы.

Кузьма Петров-Водкин. Театр. Фарс. 1907

«С 2018 года предлагается переход на грантовую систему финансирования творческой деятельности государственных театров города Москвы. Она коснётся 67 театров», — отметил Леонид Печатников.

По его словам, суть грантовой системы заключается в закреплении определённого объёма финансирования за театром. Расчёт объёма финансирования осуществляется согласно нормативным принципам, однако если театр после применения нормативного подхода получает бюджет с отрицательным значением, то бюджетное финансирование сохраняется на уровне прошлых лет без изменений.

Отметим, что обязательства по финансированию содержания имущественного комплекса театра сохранены. Творческая составляющая, это 2/3 от общего объёма финансирования театра, будет находиться в полном управлении театров.

«Было принято решение оторвать финансирование театров от субьективного взгляда чиновников. Например, театр Пушкина был недофинансирован на 50 млн рублей. Мы не берём себе цену от билетов, не вмешиваемся в творчество. Одно условие — театры должны обеспечивать достойную зарплату персоналу и, особенно, артистам», — подчеркнул Леонид Печатников.

Отметим, в эксперимент не включены театры без стационарных площадок, где осуществляются ремонтные работы и не имеется возможности обеспечить полноценную деятельность ввиду отсутствия арендованных площадок.

Добавим, согласно отчёту правительства Москвы, по итогам 2017 года завершены работы по капитальному ремонту на восьми объектах. В их числе Театр на Таганке, Театр на Покровке, кинотеатр «Тула», Дома культуры «Зодчие» и «Салют». До конца 2017 года будут завершены работы по капитальному ремонту ещё на трёх объектах: в Театре музыки и поэзии под руководством Е. Камбуровой, в Московском зоопарке (ремонт административного здания), в государственном музее-заповеднике «Царицыно» (большой мост).