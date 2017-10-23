Москва, 23 октября, 2017, 19:38 — ИА Регнум. Правительство ищет способы «отсечь» от пенсий определённые категории населения России, вместо того, чтобы искать способы стимулировать тех, кто готов работать и после наступления пенсионного возраста. Об этом заявил депутат Государственной думы, доктор экономических наук Федот Тумусов, комментируя сообщения о возможности повышения трудового стажа в России, передаёт «Росбалт».

Матиас Стомер. Старуха со свечой (фрагмент). 1640

По словам депутата, его не убедили «опровержения» Минитруда, что повышение минимального трудового стажа не обсуждается.

«Эту идею лоббирует само правительство РФ. Правительство испытывает проблемы наполнения пенсионного фонда, в бюджете денег не хватает и потому хотят повысить пенсионный возраст. Но повышение возраста воспринимается населением очень плохо», — отметил Тумусов.

Как считает депутат, инициативы о повышении минимального трудового стажа следует рассматривать как фактически предложения «косвенного повышения возраста выхода на пенсию». «В действительности это то же самое повышение возраста, только другими методами», — заявил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты заявили, что «никаких изменений в пенсионной системе, в том числе касающихся минимального трудового стажа, в настоящий момент не обсуждается».

Таким образом в ведомстве прокомментировали публикацию в газете «Ведомости», где со ссылкой на неназванных чиновников сообщалось, что возможное повышение трудового стажа рассматривается в правительстве как мера, которая позволит жителям России дольше работать и выходить из «серого сектора».

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