Тольятти, Самарская область, 23 октября, 2017, 19:32 — ИА Регнум. Крупнейший российский производитель легковых автомобилей концерн «АвтоВАЗ» в период с января по сентябрь 2017 года смог сократить свои чистые убытки по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 7,5 раза по сравнению с аналогичным показателем 2016 года. Однако чистый убыток все равно велик — 4,5 млрд рублей. Такие данные следуют из промежуточного финансового отчета «АвтоВАЗа» по итогам девяти месяцев текущего года, опубликованном сегодня, 23 октября.

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В материалах отчёта сказано, что руководство концерна продолжает процесс оптимизации затрат. Кроме того, эффект благоприятных валютных курсов также сказался на сокращении убытков.

В итоге операционная прибыль за 9 месяцев 2017 года составила 1,9 млрд рублей. Однако, чистая прибыль осталась отрицательной и составила — 4,5 млрд рублей

Выручка «АвтоВАЗа» в январе — сентябре составила 158,6 млрд руб., что на 21,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Примечательно, что на операционную прибыль «АвтоВАЗ» вышел впервые за последние пять лет.

«Операционная прибыль с минус 12,5 млрд руб. в прошлом году вышла в плюс 1,9 млрд руб. в этом году», — похвастался исполнительный вице-президент по финансам компании Штефан Мауэрер.

Согласно российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) финансовое положение АвтоВАЗа также несколько улучшилось.

Чистый убыток по РСБУ за 9 месяцев 2017 года сократился по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года в 2,9 раза — с 24,49 млрд руб. до 8,35 млрд рублей.

Выручка автоконцерна в январе — сентябре по РСБУ в годовом выражении выросла на 21,1%, до 161,6 млрд руб.