Клин, Московская область, 23 октября, 2017, 19:18 — ИА Регнум. В течение месяца жители Клина пытаются закрыть полигон твёрдых бытовых отходов (ТБО) «Алексинский карьер» .

Свалка

Активисты жалуются на стойкий зловонный запах в городе, так как Алексинский полигон принимает по их подсчетам в два-три раза больше мусора, чем предписано. Мусоровозы заезжают на территорию свалки круглосуточно.

13 октября 2017 Клинский городской суд приостановил деятельность ТБО сроком на 90 суток в связи с выявленными 16-ю нарушениями. Однако, буквально через несколько часов решение было отменено.

Отчаявшиеся местные жители пытались перекрыть дорогу к полигону в ночное время. В результате в ночь на 14 октября, чтобы обеспечить проезд мусоровозов, граждан разгоняла милиция в касках и с дубинками, сообщает пресс-служба «Партии Роста».

При этом, по данным пресс-службы, председатель комитета по экологии и природопользованию Мособлдумы Алла Полякова заявила, что полигон работает на законных основаниях, а у жителей нет причин для волнений,

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Партия Роста» попыталась провести в Клину референдум «О закрытии и рекультивации «Алексинского полигона», однако ее инициативной группе было отказано в регистрации. Обращение в Мособлизбирком о расформировании Клинской ТИК также получило отказ.

Однако теперь «Партия Роста» намерена сделать вопрос о закрытии Алексинской свалки главным в своей агитации на выборах в Клинскую городскую думу, которые состоятся уже в середине декабря. Списки кандидатов на регистрацию уже сданы. Таким образом, вопрос о функционировании свалки оказался в центр клинской предвыборной кампании.

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