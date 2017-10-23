Бишкек, 23 октября, 2017, 19:10 — ИА Регнум. Пятилетняя инвентаризация в крупнейших государственных музеях Киргизии показала, что из их фондов пропали 503 экспоната из-за отсутствия надлежащего контроля, заявили в секретариате Совета безопасности республики, 23 октября сообщает агентство «24».

Цитата из к/ф «Белое солнце пустыни». Hеж. Владимир Мотыль. 1969. СССР Хранитель музея

По результатам проверки рабочая группа по контролю за реализацией антикоррупционной политики Совета безопасности рекомендовала правительству Киргизии провести функциональный анализ деятельности министерства.

В министерстве было выявлено 26 коррупционных рисков, которые в основном связаны с отсутствием четкой нормативно-правовой базы, которое размывает полномочия сотрудников министерства и создает условия для проявления коррупции.

К числу коррупционных рисков относится приватизация государственной собственности и сдача ее в аренду для увеселительных и развлекательных заведений, что запрещено законодательством Киргизии.

В Минкультуры также выявлены финансовые нарушения, связанные с необоснованным списанием средств, госзакупками, присвоением средств, поступающих от аренды помещений.

Отмечается, что в министерстве не были приняты меры по выявлению виновных после обнаружения пропажи, а материалы не были переданы в правоохранительные органы. Приказы министра культуры остались неисполненными.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2016 года президент Киргизии Алмазбек Атамбаев принял отставку министра культуры, информации и туризма Алтынбека Максутова. Новым министром в сентябре 2016 года стал Тугелбай Казаков.