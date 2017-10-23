Москва, 23 октября, 2017, 19:02 — ИА Регнум. Число подозрительных банковских операций в России сократилось почти в 2,5 раза. Об этом 23 октября сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Юрий Чиханчин

«Согласно закону, который вы подписали, мы дали возможность банкам отказывать в проведении операций, в открытии счетов тем клиентам, которые, на их взгляд, являются незаконопослушными», — сообщил Чиханчин президенту.

По его словам, только в 2017 году было отказано 460 тысячам клиентам, порядка 180 миллиардов рублей ведомство не пустило в теневой оборот.

«Я хотел бы обратить внимание: к нам поступило всего около тысячи заявлений о несогласии с тем, что не совсем, может быть, правомерно их отстранили от работы с банками. Но это рабочая ситуация, мы совместно с председателем Центрального банка Эльвирой Набиуллиной работаем, ищем новые механизмы, чтобы уйти от подобных явлений», — сказал Чиханчин.

Как отметил глава Росфинмониторинга, снизить число подозрительных операций позволила система, которую ведомство запустило совместно с Центральным банком.