Ярославль, 23 октября, 2017, 18:50 — ИА Регнум. В Ярославле чугунные решетки на Которосльной набережной сняли и отправили на ремонт без разрешения департамента охраны объектов культурного наследия. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страницы Юлии Заварской в Facebook Которосльная набережная в Ярославле без чугунных решеток

В конце сентября мэрия Ярославля заявила, что планирует провести работы по восстановлению чугунного ограждения на Которосльной набережной. Победителем закупки «Выполнение работ по демонтажу аварийной лестницы на Которосльной набережной в районе д. 4 и ремонту чугунного ограждения от Часовни Иконы Казанской Божией Матери до д. 4 по Которосльной набережной на объекте «Волжская и Которосльная набережная» стало ООО «Техмонтаж», стоимость работ составила 4,75 млн рублей. По данным сайта госзакупок, контракт был заключен 10 октября.

«К сожалению, качественно произвести ремонт этого ограждения на месте невозможно. Мы планируем полностью удалить старую краску, прогрунтовать секции ограждения и покрасить. Это делается в заводских условиях. Недостающие элементы и элементы, имеющие дефекты, мы отольем заново. Для этого специально сделаны нужные чертежи» — рассказал генеральный директор подрядной организации Вячеслав Меньшиков.

В июне этого года Которосльная набережная получила статус выявленного объекта культурного наследия. Под защиту государства попали решетки и откосы набережной. Это означает, что делать ремонт без разрешения департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области нельзя. Кроме того, ООО «Техмонтаж» должно иметь лицензию министерства культуры на работу с объектами культурного наследия. Уже 14 октября в социальных сетях появились фотографии набережной без решеток. 16 октября ИА REGNUM сделало запрос в департамент охраны объектов культурного наследия.

«Департаментом охраны объектов культурного наследия Ярославской области выдано разрешение на проведение работ по сохранению (ремонт чугунного ограждения (монтаж/демонтаж), ремонт фундаментов чугунного ограждения, демонтаж лестницы) выявленного объекта культурного наследия «Решетки и откосы Которосльной набережной», 1944 г. (г. Ярославль, Которосльная набережная, от Стрелки до Спасо-Преображенского монастыря) организации Общество с ограниченной ответственностью «АвангардСтрой». Реквизиты разрешения: от 18.10.2017», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Ольга Островская.

То есть снимали решетки без разрешения, а появилось оно лишь после интереса со стороны СМИ. Только почему тендер выиграло ООО «Техмонтаж», а разрешение выписано ООО «АвангардСтрой»? Не исключено, у выигравшей компании не оказалось необходимой лицензии. Работы по контракту должны быть выполнены к 10 ноября.