* запрещённая в России организация

Кабул, 23 октября, 2017, 19:09 — ИА Регнум. Вашингтон готов вести переговоры с «умеренными» членами движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в ходе своего необъявленного визита в Афганистан, 23 октября сообщает Foreign Policy.

U.S. Department of State Рекс Тиллерсон

Госсекретарь Соединённых Штатов напомнил, что представители радикальной группировки могут войти в афганское правительство, если они откажутся от экстремизма и насилия.

Вашингтон хочет, чтобы талибы и другие боевики поняли, что США надолго останутся в Афганистане, а у боевиков нет преобладания в военном отношении.

«Мы уверены, что среди талибов есть умеренные представители, которые не хотят сражаться вечно… Для них есть место в правительстве, если они готовы отказаться от терроризма, отказаться от насилия и выразить свою приверженность стабильному и процветающему Афганистану», — заявил глава внешнеполитического ведомства США.

Напомним, Тиллерсон сделал своё заявление после встречи с президентом Афганистана Ашрафом Гани и другими высокопоставленными чиновниками на авиабазе Баграм — крупнейшей военной базе США в Афганистане.

Бывший президент США Барак Обама несколько раз пытался договориться о мире с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но все попытки оказались безуспешными.

В администрации президента Соединённых Штатов Дональда Трампа ещё не дали понять, чем именно её дипломатические усилия отличаются от действий Обамы.