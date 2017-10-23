Москва, 23 октября, 2017, 18:40 — ИА Регнум. В России с начала 2017 года заморожено порядка 6 млн рублей активов предполагаемых террористов. Об этом сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин 23 октября на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Деньги

По словам главы Росфинмониторинга, самым главным результатом ведомства стал запуск в России механизма внесудебной заморозки активов лиц, имеющих отношение к терроризму.

На сегодняшний день в общей сложности только в этом году мы заморозили порядка шести миллионов рублей… Нам удалось блокировать счета, блокировать конкретные действия», — сказал Чиханчин.

Как отметил глава Росфинмониторинга, с одной стороны, это небольшая сумма, но «если сказать, что теракт в Санкт-Петербурге обошёлся в 150 тысяч рублей, то шесть миллионов — это очень большая сумма».

«А если теракты, как в Париже — с ножом или топором, — они практически ничего не стоят», — добавил он.

Чиханчин также рассказал, что Росфинмониторингу совместно с ФСБ и коммерческими банками удалось построить модель финансового поведения террористов, что позволило выявить порядка 200 лиц, причастных к терроризма. Сейчас в их отношении возбуждены уголовные дела. «То есть банки сами научились выявлять по этому признаку. Это основной результат», — сказал глава ведомства.