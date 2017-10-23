Ереван, 23 октября, 2017, 18:45 — ИА Регнум. К концу 2017 года государственный долг Армении приблизится к отметке в $6,7 млрд. Таким образом, за год Армения увеличит долговое бремя на $800 млн. Информацию о долгах государства ещё раз подтвердил министр финансов Армении Вардан Арамян в ходе семинара-обсуждения по теме «Управление государственным долгом».

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Согласно данным Минфина, на которые ссылается АрмИнфо, по состоянию на 31 декабря 2016 года государственный долг Армении составил 2,875.6 млрд драмов или $5,942.1 млн. (56.6% ВВП против 48,7% в 2015 г.) За весь прошлый год республика нарастила долговой портфель на 419.3 млрд драмов или $864.4 млн.

За январь-сентябрь 2017 года уровень госдолга страны достиг показателя в 3 017,8 млрд драмов или $6,308 млрд, из коих правительственный долг составил 2 725,3 млрд драмов или $5 696,6 млрд. а долг ЦБ — 292,5 млн драмов или $611,3 млн ($1=478,41). К концу 2017 года совокупный долг Армении достигнет $6,7 млрд.

По итогам 2018 года также в целях финансирования дефицита госбюджета в 156,9 млрд драмов, будет продолжено увеличение объема госдолга на 79,8 млрд драмов или $166 млн. Вместе с тем, прогнозируется, что в будущем году по сравнению с прошлыми, уровень госдолга будет расти более медленными темпами. В результате, соотношение государственного долга к ВВП в 2018 году будет снижено на один процентный пункт. Согласно прогнозам, к концу будущего года совокупный госдолг составит порядка 60% ВВП или свыше $7млрд.

На обслуживание госдолга (процентной ставки) в будущем году потребуется 140,5 млрд драмов, вместо 120,3 млрд драмов в 2017 году и 98,3 млрд драмов в 2015 г.

Тем не менее, Вардан Арамян призвал не сильно переживать. По крайней мере, до тех пор, пока у Армении нет проблем с ликвидностью и платежеспособностью. А поскольку, как отметил министр, структура долга также выбрана очень удачно — средняя продолжительность жизни внешних обязательств составляет 17−18 лет, то и переживать раньше времени не стоит. Ранее Арамян также призывал не переживать, отмечая, что дефолт Армении не грозит.

Правительство Армении заранее подготовилось к росту госдолга. В 2015 году парламент Армении внес изменения в закон «О государственном долге», увеличив допустимый уровень госдолга к ВВП. Если до этого весь госдолг не мог превышать 60% от ВВП, то теперь лишь долг правительства не может превышать 60% от ВВП.

Согласно требованию законодательства Армении, размер государственного долга Армении не должен превышать 60% от внутреннего валового продукта (ВВП) предыдущего года.

«Порог увеличения долга сохраниться, однако с возможностью пересмотра», — заявил во время того же семинара заместитель министра финансов Армении Армен Айрапетян.

Он отметил, что порог долга может быть повышен в связи с потрясениями, однако после их преодоления он вернется к прежнему, максимальному размеру в 60%.

Однако экономисты смотрят в будущее с опаской. Есть мнения, что экономика страны не в силах поспеть за стремительно растущим госдолгом и не сможет его погасить.

«В 2018 году только обслуживание внешнего долга правительства, то есть в это не входит обслуживание внутреннего долга, не входит обслуживание долга Центрального банка, сумма обслуживания только внешнего долга правительства составит $307 млн, в 2019 году — $344 млн, а в 2020 году — $930 млн. Это должно было случиться, так как все мы знали, что в свое время, когда мы выпустили евробонды, обслуживание этого долга планировалось спустя 5−7 лет, это должен был быть госбюджет на 2020 лет», — отмечает экономист Ваагн Хачатрян.

По его мнению, экономика страны не в состоянии обслужить подобный долг.

Глава Центра инновационных и институциональных исследований Атом Маргарян в свою очередь считает, что Армения столкнется со сложностями в обслуживании госдолга в 2020—2021 гг.

«Для обслуживания госдолга в 2020—2021 годах правительство Армении осуществит новую эмиссию евробондов, что позволит не только обслуживать госдолг без большой нагрузки на бюджет, но вместе с этим позволит избежать рисков дестабилизации экономической ситуации в стране», — сказал Маргарян.

Растущий в Армении внешний долг и высокая миграция все более углубляют удельную долговую нагрузку на душу населения. Если к 1 июля 2016 года был достигнут порог $1800, то по подсчётам ИА REGNUM к концу 2017 г. эта цифра составит $2240 и это, если принимать во внимание официальную статистику по постоянному населению страны. В действительности эта цифра может достигать 2700 долларов.

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