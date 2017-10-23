Москва, 23 октября, 2017, 18:11 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по бюджету и налогам во время обсуждения поправок ко второму чтению к проекту федерального бюджета на 2017 год поддержал предложенные правительством РФ правила для реструктуризацию долгов регионов, передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Предполагается, что субъект РФ может провести реструктуризацию своих обязательств по бюджетным кредитам перед РФ, которые были выданы для сокращения бюджетного дефицита региона и срок погашения которых наступает в 2018—2019 или 2021−2022 годах. Для этого регион должен будет заключить соглашение с Министерством финансов РФ, где будут прописаны цели реструктуризации (погашение государственных кредитов, а также займов перед коммерческими организациями и прочее).

Стандартная программа реструктуризации занимает семь лет и должна начаться в 2018 году. Согласно ней, в 2018—2019 годах субъект РФ должен уплатить по 5% от суммы задолженности, в 2020 году — 10% от размера долга, а в 2021—2024 года — в размере 20% от суммы основного долга. Между тем, как решили члены профильного комитета, некоторым регионам, при успешном выполнении программы, стоит предложить льготные условия.

«Если в течение первых двух лет выполняется единственное условие, которое поставил президент РФ Владимир Путин, а именно, что рост налоговых и неналоговых доходов оказывается не ниже темпов инфляции, то в таком случае семилетняя реструктуризация превращается в 12-летнюю», — объяснил корреспонденту ИА REGNUM глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

В таком случае, программа продлится до 2029 года. В 2018—2019 годах регион обязуется выплачивать по 5% от общей суммы долга.

«Тогда в 2020 году не будет никаких 10%, а сохранится так же, 5% от суммы долга. А далее в течение восьми лет будет выплачиваться 10% и последний год — снова, как планировалось 5%», — рассказал Макаров.

Такая система реструктуризации была предложена президентом РФ, однако, по словам Макарова, депутаты и Минфин сочли необходимым прописать ее условия в текущем федеральном бюджете на 2017 год, чтобы система могла начать работу с 2018 года.