Лавров: Москва надеется, что Багдад и курды не вступят в войну
Москва, 23 октября, 2017, 17:51 — ИА Регнум. Российская Федерация надеется, что между центральными властями в Багдаде и Иракским Курдистаном не вспыхнет война. Соответствующее заявление сделал сегодня, 23 октября, министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим иракским коллегой Ибрагимом аль-Джаафари.
«Пока мы войны не видим. Мы надеемся, что ее между правительственными войсками Ирака и курдами не будет», — сказал Лавров.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости от Ирака. Против проведения данного референдума резко выступил официальный Багдад, а также соседние страны.
Более 90% курдов, принявших участие в референдуме, проголосовали за независимость Иракского Курдистана.
После объявления результатов референдума премьер-министр Ирака и главнокомандующий вооруженными силами этой страны Хайдер аль-Абади 15 октября отдал приказ иракским военным обеспечить безопасность на военных базах и государственных объектах в спорной с курдами нефтеносной провинции Киркук.
16 октября иракская армия полностью взяла Киркук под контроль. В ходе операции произошло боестолкновение между иракской армией и курдскими отрядами ополчения.