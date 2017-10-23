Ливерпуль, Великобритания, 23 октября, 2017, 17:37 — ИА Регнум. Голландский специалист Рональд Куман покинул пост главного тренера «Эвертона». Об этом 23 октября сообщается на официальном сайте клуба.

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«Футбольный клуб «Эвертон» может подтвердить, что Рональд Куман покинул клуб. Руководство клуба хотели бы выразить благодарность Рональду за его работу в последние 16 месяцев», — говорится в сообщении.

Куман уволен после разгромного поражения от «Арсенала» со счётом 2:5 в матче девятого тура английской премьер-лиги. На сегодняшний день «Эвертон» занимает 18-е место в турнирной таблице. На счету команды восемь очков после девяти туров.

Куман возглавил «Эвертон» летом 2016 года. Под его руководством команда заняла седьмое место в сезоне 2016/17.