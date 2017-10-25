Чикаго, США, 25 октября, 2017, 04:51 — ИА Регнум. Позиция Трампа разочаровывает: почти год прошел с его встречи с лидерами польской диаспоры в США, на которой Трамп обещал оперативно отменить визы для граждан Польши. Время прошло, ничего не изменилось, на что обращает внимание глава Конгресса американской Полонии (KPA) Фрэнк Спуля. Что мешает полякам получить безвиз, обсуждает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

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Такое же обещание давали и Буш, и Обама, и теперь Трамп, а ведь американские поляки активно поддерживали Трампа и голосовали за него. По словам Спули, он дважды обращался в Белый дом, причем оба раза безответно, но давить на Трампа он не станет: этого президент США не любит и под давлением поступает наоборот. Посол Польши в США Петр Вильчек, в свою очередь, считает причиной происходящего напряженную ситуацию, в которой оказались сами Штаты. Ряд кризисов (Северная Корея, Иран, сложно идущие реформы) составляет главные международные и внутренние проблемы. Президенту и Конгрессу, говоря иными словами, сейчас не до польского безвиза. Опять же есть технические условия: введение безвизового режима требует, чтобы отказ в визах получали не более чем в 3% случаев, а он сейчас равен 5,38%. Несмотря на все это, польский дипломат считает, что в течение года ситуация сдвинется с мертвой точки.

А ведь проблема не только в 5,38% отказов или множестве проблем США: у Трампа и Конгресса сложились непростые отношения, и вряд ли возможен вариант, при котором президент (кстати, желающий не только противодействовать нелегальной, но и сократить легальную миграцию) ввяжется в очередную авантюру с Конгрессом по далеко не главному для его страны вопросу.

Чем настораживает американских консульских чиновников сама Польша, читайте в статье: США — Польша: «польскому пушечному мясу» — да, отмене виз — нет

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