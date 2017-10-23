Москва, 23 октября, 2017, 17:25 — ИА Регнум. Ведущая радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр, получившая ножевое ранение, прооперирована в Институте скорой помощи имени Склифосовского и переведена в палату, написал 23 октября первый заместитель главного редактора радиостанции Владимир Варфоломеев на своей странице в Twitter.

Больничная палата

«Завершена операция, которую в Склифе делали Тане. Она переведена в палату», — сообщил Варфоломеев.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября 2017 года в московский офис редакции радио «Эхо Москвы» ворвался неизвестный и ударил ножом в область горла заместителя главного редактора Татьяну Фельгенгауэр. Сотрудники полиции задержали злоумышленника. Его допрашивают и устанавливают личность.

Журналистку госпитализировали. Ранее врачи сообщали, что угрозы жизни женщины нет. Директор НИИ скорой помощи им. Склифосовского Сергей Петриков ранее заявил, что состояние журналистки оценивается как тяжелое.

Глава комитета Госдумы РФ по информполитике Леонид Левин назвал ситуацию с нападением на Фельгенгауэр «беспрецедентной по дерзости». Он выразил тревогу, что расследования резонансных дел зачастую оказываются без результата.