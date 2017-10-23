Пенза, 23 октября, 2017, 17:03 — ИА Регнум. В Городищенском районе Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту фальсификации итогов голосования в ходе выборов в Законодательное собрание региона, а таже депутатов Собрания представителей этого района. Как сообщили ИА REGNUM в региональном следственном комитете, «неустановленные лица» воспользовались голосами избирателей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Фальсификация результатов выборов установлена на избирательном участке в селе Средняя Елюзань, — пояснили в ведомстве. — В список избирателей внесен мужчина (подпись от его имени имеется в графах выдачи бюллетеней), при этом с 2013 года по настоящее время он отбывает наказание в одном из исправительных учреждений Пензенской области. Аналогичная ситуация произошла с другой жительницей села Средняя Елюзань, которая на протяжении нескольких лет проживает в другом месте и в день голосования на избирательный участок в своем селе не являлась и не голосовала. Проведенной судебной почерковедческой экспертизой установлено, что подписи от имени вышеуказанных избирателей выполнены не ими, а другими лицами».

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Отметим, сразу после выборов 10 сентября губернатор Пензенской области Иван Белозерцев написал на своей странице в социальной сети, что своих постов к 1 октября лишатся главы администраций Городищенского и Башмаковского районов, при этом, он не указал на причины.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы депутатов в региональное Законодательное собрание VI созыва признаны состоявшимися. Были избраны 36 парламентариев: 18 одномандатников и столько же по партийным спискам. 32 депутатских мандата получила «Единая Россия», два — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливая Россия».

Явка по области составила 50,98%. «Единая Россия» набрала 68,99% голосов, КПРФ — 13,14%, ЛДПР — 7,01%, «Справедливая Россия» — 5,46%.

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