Нижний Новгород, 23 октября, 2017, 16:51 — ИА Регнум. Глава министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Александр Герасименко может покинуть свой пост и оказаться в кресле заместителя и. о. сити-менеджера Нижнего Новгорода Натальи Казачковой.

(сс)GDJ Шахматы

Об этом ИА REGNUM сообщил источник в региональном правительстве. При этом ранее фамилия Герасименко ужа называлась в качестве возможной кандидатуры на пост сити-менеджера Нижнего Новгорода, когда в отношении главы администрации Сергея Белова было возбуждено уголовное дело и его исход был неясен.

Официального подтверждения информацию о переходе Герасименко в администрацию города пока нет.

В то же время ожидалось, что этот пост займет депутат Государственной думы Сергей Панов, для которого этот пост должен был стать первым шагом к должности мэра города. Его кандидатура как самого вероятного кандидата обсуждалась еще 20 октября.

Однако, в последующие два дня фамилия Панова стала активно обсуждаться в связи с сексуальным скандалом, произошедшим в одном из клубов. При этом сам Панов никакого отношения к этому скандалу не имеет, участия в нем не принимал, а всего лишь является владельцем клуба, где произошло происшествие.

Тем не менее 23 октября в качестве кандидата на пост и.о. заместителя главы администрации города стали называть Герасименко.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября 2017 года врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин заявил о своем намерении изменить систему муниципального управления в Нижнем Новгороде. По его словам, существующая в городе двуглавая система — глава города и глава администрации — доказала свою неэффективность и должна быть устранена в кратчайшие сроки. Ее планируется изменить на одноглавую, при которой глава города и глава администрации — один человек, избираемый по конкурсу.

В качестве кандидата на этот пост Никитин предложил депутатам именно Панова. Примечательно, что сам Панов особого рвения к тому, чтобы занять пост мэра Нижнего Новгорода, на встрече с депутатами не выказал. Он просто заявил, что готов обсуждать с депутатами свое возможное назначение, и пусть они решают, достоин он или нет.

При этом закон о соответствующих изменениях в региональном законодательстве уже внесен в Законодательное собрание Нижегородской области. Этой процедуре предшествовала встреча Никитина с депутатами городской думы, которые всеми способами старались убедить Никитина отказаться от своей идеи или отложить ее реализацию на несколько месяцев и даже лет.

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После встречи врио губернатора с депутатами в администрации города начались отставки. Со своего поста ушли глава администрации Сергей Белов и его первый заместитель Сергей Миронов. Глава города Елизавета Солонченко поспешила заявить, что «если новый глава региона, назначенный президентом России, настаивает на кадровых решениях, муниципалитет готов прислушаться».

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После отставки Белова и Миронова пост и.о. главы администрации Нижнего Новгорода заняла Наталья Казачкова.

По мнению экспертов, при продвижении законопроекта об одноглавой модели управления в Нижнем Новгороде Никитин может столкнуться с сопротивлением групп бизнесменов и депутатов, объединившихся вокруг экс-мэра города Олега Сорокина. Противостояние этого так называемого «городского лобби» и губернатора Валерия Шанцева уже стоило последнему его кресла главы региона и легло в основу межэлитного конфликта, который наблюдается в регионе в последние годы.