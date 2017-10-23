Грозный, 23 октября, 2017, 16:49 — ИА Регнум. В Чечне началась подготовка к очередной высадке десанта на Северном полюсе. Сводная группа сотрудников спецслужб, которую уже прозвали «Летучий отряд», отправится в Арктику через несколько месяцев, сообщили ИА REGNUM 23 октября в пресс-службе главы и правительства Чечни.

Rosgvard.ru Тактическое учение подразделения СОБРа

«Опыт инструкторов Российского университета спецназа и «летучего отряда» Росгвардии по решению учебно-боевых задач в условиях Арктики оказался востребованным. Под эгидой Росгвардии создается новый отряд для проведения учебно-тренировочных занятий в районах Арктики», — написал на своей странице в Instagram глава республики Рамзан Кадыров.

Отработкой навыков ведения боевых действий в сложных климатических условиях заняты специалисты из подразделений Росгвардии «Витязь», СОБР и «Рысь» под руководством помощника главы Чечни Даниила Мартынова. В сводный учебный отряд в полном составе включены инструкторы Российского университета спецназа из Чечни, которые в прошлом году уже осуществили десантирование на Северный полюс. Они учатся совершать прыжки с парашютом, проходят тактико-специальную, огневую и морально-психологическую подготовку.

За учениями наблюдали прибывший в Чечню начальник управления боевой подготовки Росгвардии Юрий Бабкин, спикер парламента Чечни Магомед Даудов, куратор проекта Даниил Мартынов. В рамках встречи с сотрудниками учебно-тренировочного подразделения Бабкин вручил медали и знаки отличия Росгвардии бойцам «Летучего отряда», которые уже десантировались на Северном полюсе в 2017 году и достойно показали себя во время учений.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2016 году чеченский «Летучий отряд» уже высаживался на Северном полюсе. После десантирования бойцы спецназа совершили марш-бросок на восемь километров при температуре — 40. После этого выполнили задачу по обнаружению и уничтожению командных пунктов условного противника. Однако далее все пошло не по плану учений: возникли проблемы со взлетно-посадочной полосой. Льдина, на которой она находилась, получила трещину, лед разошелся, и полоса была уничтожена, а лагерь окружили разломы во льдах.

Для устранения непредвиденных проблем экспедиции потребовалось около недели. Несмотря на суровые условия, учения завершились благополучно. Все 19 участников экспедиции вернулись домой. Приветствуя их в аэропорту, Рамзан Кадыров заявил, что «отряд сил спецподразделений правоохранительных органов ЧР является самым опытным, боеспособным и уникальным».

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