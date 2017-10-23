Москва, 23 октября, 2017, 16:33 — ИА Регнум. За четыре года в Москве снесено около 4 тыс. незаконных построек, заявил 23 октября начальник государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы Сергей Шогуров на пресс-конференции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работы по сносу торговых палаток

Общая площадь ликвидированных объектов самостроя с 2014 года составила 1,25 миллиона квадратных метров.

По словам Шогурова, ликвидация 385 объектов (10%) вызывала общественный резонанс.

В рамках пятой волны сноса, список объектов которой был утвержден в августе 2017 года, власти Москвы получили 90% обращений от собственников незаконных построек, которые добровольно согласились на демонтаж.

Начальник госинспекции объяснил, что собственники могут сами снести здание и получить за это компенсацию, которая составляет 55,5 тыс. рублей с каждого квадратного метра. Если собственник не может демонтировать незаконную постройку самостоятельно, то в случае обращения к властям Москвы за помощью он получит 51 тыс. рублей за квадратный метр. При этом самострой нужно будет снять с кадастрового учета и «погасить» право собственности.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа 2017 года власти Москвы утвердили пятый перечень объектов самостроя, подлежащих сносу. В него вошли 78 построек общей площадью 42,3 тыс. кв.м. Все незаконные строения расположены на инженерных коммуникациях и на территориях с особым режимом использования.