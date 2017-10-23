Оренбург, 23 октября, 2017, 16:29 — ИА Регнум. В интернете появилось видеобращение пожилой жительницы посёлка Колтубановский Бузулукского района Оренбургской области, где она взывает к главе государства и просит помочь в Год экологии с ликвидацией свалки. Возле национального парка Бузулукский бор скопились горы мусора. Проблема вывоза мусора стоит в населённом пункте остро. Жители возят отходы либо в райцентр, либо выбрасывают на улицу.

Ben_Kerckx Свалка. Мусор

Видеобращение оренбурженки появилось и в соцсетях. Оно вызвало неоднозначную оценку у пользователей. В частности, интернет-сообщество разделилось на два лагеря. Одни считают, что это показуха, и связана она с грядущими президентскими выборами. Другие придерживаются мнения, что темой ликвидации свалки надо заниматься плотно, поскольку проблема стоит остро.

Примечательно, что после появления видеоролика в интернете в посёлке прошёл субботник. Неизвестно, посмотрел ли запись глава государства или местные власти сработали на опережение, но к работам приступили масштабно. Уборку начали производить по указанию губернатора Юрия Берга. На ликвидацию гор мусора отведено пять дней.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Бузулукского района, свалка, о которой жительница Колтубановского говорила в видеобращении президенту РФ, — не стихийная.

По словам заместителя главы администрации Бузулукского района по оперативному управлению Андрея Евсюкова, в 2007 году данную территорию выделили под полигон временного хранения бытовых отходов.

«В этом качестве она должна была прослужить до 2018 года, но скопившийся мусор превысил допустимые нормы раньше срока. Площадь, выделенная под свалку, по документам равна двум гектарам, а по факту — трём. Помогают куче «разрастаться» ветер и недобросовестные сельчане, выбрасывающие сюда мусор. По предварительным оценкам, объём отходов составляет около 110 тысяч кубов. Немало сил и времени потребуется, чтобы их убрать», — сказал чиновник.

В ликвидации гор мусора задействованы 30 спецмашин. Вблизи полигона разбит оперативный штаб. Отходы с поселковой свалки планируется перевезти на бузулукский полигон (коммунальных отходов). Туда же будут вывозить бытовой мусор жителей Колтубановского, которые заключат договора на оказание этой услуги. Тариф на вывоз отходов составляет 53 рубля в месяц с человека. При этом для определённых категорий граждан предусмотрены льготы.

Глава Колтубановского поссовета Виктор Черников заверил, что работа по заключению договоров уже ведётся. Сейчас на законную утилизацию бытовых отходов согласилось порядка 30% местного населения. Но необходимо, чтобы все жители перешли на договорные отношения.

«Проблема мусора стоит для посёлка остро не только из-за переполненного полигона, окрестности Колтубановского местами усеяны кучами отработавшего своё стекла, пластика, полиэтилена… Нельзя допустить, чтобы это продолжалось. Сегодня в посёлке проживают около трёх тысяч человек, и каждый в среднем производит 0,25 куба мусора в месяц, получается более 700 кубов — от всего населения. И лишь треть этой кучи утилизируется правильно, остальное — или на свалку, или в ближайшие кусты. В результате страдает местная экология, и в частности уникальный природный массив — Бузулукский бор», — сказал Черников.

Добавим, что жительница посёлка Колтубановский по горячим следам записала второе обращение, теперь уже на фоне работающих на свалке грузовиков, где выражает слова благодарности. Она просит власти построить в Бузулукском районе завод по утилизации отходов, поскольку перевозить мусор с места на место — это не дело.