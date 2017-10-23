Бишкек, 23 октября, 2017, 15:58 — ИА Регнум. Киргизия демонстрирует самый высокий среди стран Средней Азии и Европы показатель соотношения объема поступающих из-за рубежа денежных переводов к объему валового внутреннего продукта — 37,1%. Об этом говорится в докладе Всемирного банка «Миграция и мобильность в Европе и Центральной Азии».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

На втором месте оказался Таджикистан, у которого этот показатель достигает 28%. Затем следуют: Армения — 13,9%, Грузия — 12%, Черногория — 9,6%, Сербия — 9%, Албания — 8,7%, Украина — 7,2%, Узбекистан — 3,9% и Болгария — 3,6%.

Аналитики отмечают, что экономика и благосостояние граждан Киргизии продолжат подвергаться высокому воздействию рисков, связанных в том числе с замедлением темпов роста стран — участниц Евразийского экономического союза.

«Этот фактор окажет свое влияние посредством снижения объемов денежных переводов и торговли. Неблагоприятные изменения обменного курса, такие как относительно резкое снижение курса валют других участников ЕАЭС, усилят конкуренцию с киргизскими производителями на внутреннем и евразийском рынках», — говорится в докладе.

Эксперты Всемирного банка рекомендуют киргизстанским властям ускорить процесс подгонки местного производства под стандарты и требования Евразийского альянса.

«Это поможет производителям Киргизии использовать уже имеющийся потенциал для стимулирования экспорта сельскохозяйственной продукции и изделий из текстиля в краткосрочной и среднесрочной перспективе», — констатируют они.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас за рубежом, согласно различным данным, работают от 700 тыс. до 1,2 млн мигрантов из Киргизии. Около 80% из них трудятся в России.

Посредством различных систем денежных переводов в 2016 году мигранты перечислили в Киргизию $1 млрд 991,3 млн (более 114,52 млрд рублей по текущему курсу), что почти на $307,7 млн (свыше 17,69 млрд рублей) больше, чем в 2015 году. В период с января по август 2017 года объем денежных переводов в Киргизию составил $1 млрд 581 млн (более 90,92 млрд рублей). При этом более 98% переводов пришлось на Россию, откуда киргизстанцы отправили на родину $1 млрд 552 млн (около 89,26 млрд рублей).