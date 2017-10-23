Ярославль, 23 октября, 2017, 15:29 — ИА Регнум. 23 октября на внеочередном собрании большинство членов фракции «Единая Россия» Ярославской областной думы проголосовали за возврат в свои ряды «мятежного» депутата Владимира Денисова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, пик конфликта пришелся на февраль 2016 года. 10 февраля члены фракции «Единая Россия» в Ярославской областной думе приняли решение исключить Владимира Денисова из своего депутатского объединения и инициировать снятие его с должности председателя комитета регионального парламента по финансам, бюджету и налогообложению. Денисов 24 января проиграл предварительное внутрипартийное голосование по выборам главы городского округа Рыбинск и не признал его результаты. 2 февраля он написал заявление о выходе из состава политической партии «Единая Россия», а 3 февраля его кандидатуру на пост главы Рыбинска выдвинуло Ярославское региональное отделение партии «РОДИНА». В итоге на выборах он занял третье место.

И вот спустя несколько месяцев фракция «Единая Россия» приняла обратно депутата, который на настоящий момент является беспартийным.

«Владимир Денисов никогда и не был вне фракции. Он всегда был вместе с единороссами, и то, что он написал заявление о возврате — это абсолютно разумно. Я вообще считаю, что за одного битого дают двух небитых. Ну бывает, человек проявил эмоции, но он всегда был наш, всегда был единоросс и член фракции если не де-юре, то де-факто, голосовал так, как она решала. Поэтому и написал заявление, и сегодня фракция почти единогласно приняла его обратно» — рассказал председатель фракции «Единая Россия» Николай Александрычев.

Сам Владимир Денисов тоже сообщил, что конфликт давно исчерпан.

«Тогда все были на эмоциях. Я же не сам написал заявление о выходе из фракции, меня оттуда исключили. Сегодня я вернулся обратно. Мне кажется, ко всем приходит определенное понимание, что тогда была не совсем правильная ситуация, может быть, приняты поспешные решения с обеих сторон. В итоге это никому не принесло плюсов. Я считаю, что объединив усилия, мы все же сможем сделать больше для людей, для области, для Рыбинска. Работать вместе всегда лучше, чем воевать. А война была, безусловно, ее развитие находилось на виду. То, что я делал тогда, тоже было осознанно, потому что я видел несправедливость в свой адрес и поступал так, как считал нужным. Сегодня уже нет напряжения, накала, сменилось правительство области и это тоже очень важно. Пришло время все осознать, осмыслить и приступить к совместной работе» — сказал Владимир Денисов корреспонденту ИА REGNUM.

Как сообщил депутат, на сегодняшний день он не состоит ни в какой партии, а членом фракции «Единая Россия» может быть любой беспартийный депутат.