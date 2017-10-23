Москва, 23 октября, 2017, 23:08 — ИА Регнум. С 27 октября по 6 ноября в Москве пройдет Большой фестиваль мультфильмов. На смотре покажут несколько сотен анимационных фильмов для детей и взрослых со всего мира. 4 и 5 ноября показы фестивальных программ пройдут также в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Казани.

Цитата из м/ф «Фиксики. Большой секрет». Реж. Васико Бедошвили, Андрей Колпин, Иван Пшонкин. 2017. Россия Веселая компания

Откроет фестиваль премьера полнометражного мультфильма «Фиксики. Большой секрет» Василия Бедошвили, Андрея Колпина и Ивана Пшонкина.

28 октября, в Международной день анимации, состоится Церемония открытия международной программы фестиваля. На ней представят французский полнометражный мультфильм «Большой злой Лис и другие сказки» Бенжамана Ренне, известного по картине «Эрнест и Селестина». Показ пройдет при поддержке Французского Института и Посольства Франции в России.

Цитата из м/ф «Большой злой Лис и другие сказки». Реж. Бенжамин Рене, Патрик Имбер. 2017. Франция Агрессия

Также среди зарубежных полнометражных картин — фильм про необычный парк аттракционов «Зомбиллениум», теневая силуэтная сказка «Иван Царевич и переменчивая принцесса» и дилогия «Хулиганские сказки».

Взрослой аудитории покажут премьеру мультфильма Билла Плимптона «Отмщение» и японскую картину «В этом уголке мира», рассказывающую о жизни Хиросимы перед ядерной бомбардировкой.

Цитата из м/ф «В этом уголке мира». Реж. Катабути Сунао. 2016. Япония Дневник

Одно из центральных мест на фестивале займет программа, посвященная сериалу «Время приключений». В неё войдут выставка эскизов и рабочих материалов, игротека, вечеринки, премьерный показ новых серий, спин-офф мини-сериала и телемост с создателями проекта.

Традиционно на фестивале покажут много короткометражных фильмов. В блок «Победители» войдут зарубежные мультфильмы последних лет, получившие призы и знаки отличия на ведущих кинофестивалях. В блоке «Премьеры» представят новинки отечественной анимации.

Цитата из м/ф «Иван Царевич и переменчивая принцесса». Реж. Мишель Осело. 2017. Франция Силуэты

Большие программы будут посвящены картинам о любви, зарубежным короткометражкам для детей, молодой американской анимации, документальной анимации и психоделической мультипликации.

Помимо показов, на фестивале пройдут встречи с анимационными режиссерами, мастер-классы и лекции. Отдельное место займет дискуссионное пространство, в рамках которого пройдут лекции и беседы об эволюции образов героев и принцесс в мультипликации, о нарративном и ненарративном кино, секретах кукольной анимации и мультипликационной эротике.

Цитата из м/ф «Хулиганские сказки». Реж. Ян Лачауэр, Джейкоб Шух. 2016. Великобритания Разговор

В культурном центре ЗИЛ пройдет «Фабрика мультфильмов», где дети познакомятся с различными анимационными техниками: от компьютерной и рисованной анимации до фризлайта, меловой мультипликации и анимации сыпучих материалов.

Большой фестиваль мультфильмов проводится ежегодно с 2007 года и является крупнейшим в России международным фестивалем анимационных фильмов. Основными площадками смотра станут сеть кинотеатров «Московское кино», КАРО 11 Октябрь, Центр документального кино, «Пионер» и Культурный центр ЗИЛ. Открытие БФМ состоится в кинотеатре КАРО 11 Октябрь, Церемония награждения и закрытие фестиваля — в кинотеатре «Космос».