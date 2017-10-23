Москва, 23 октября, 2017, 14:52 — ИА Регнум. В функции представителей администрации президента Российской Федерации не входит экспертный просмотр фильмов. Об этом сообщил пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, будут ли в Кремле смотреть фильм Алексея Учителя «Матильда».

Цитата к/ф «Матильда». реж. Алексей Учитель. 2017. Россия Паром

"Экспертный просмотр фильмов не является прерогативой администрации президента», — сказал представитель Кремля журналистам.

По его словам, сотрудники Кремля самостоятельно смогут решить, смотреть им картину или нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фильм «Матильда» рассказывает об отношениях между известной в царской России балериной Матильдой Кшесинской и цесаревичем Николаем Александровичем, будущим императором Николаем II.

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