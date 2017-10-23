Курск, 23 октября, 2017, 14:16 — ИА Регнум. Гражданин Украины устроил перестрелку с пограничниками, пытаясь проникнуть на территорию России, говорится в сообщении центра общественных связей ФСБ РФ.

Сергей Игумнов. Искореним шпионов и диверсантов! (фрагмент) 1937

Инцидент произошел на границе с Украиной в Курской области. Мужчина, вооруженный пистолетами, гранатами и имеющий при себе ампулы с неустановленным веществом (предположительно, ртутью), открыл огонь по российским пограничникам после того, как они попытались его задержать.

31-летний гражданин Украины задержан, он получил огнестрельные ранения средней степени тяжести.

У нарушителя были изъяты два пистолета, 50 патронов калибра 5,45 мм, 26 ампул с веществом серого цвета (предположительно это ртуть), и пять гранат. Проводится разбирательство.