Москва, 23 октября, 2017, 14:07 — ИА Регнум. Если РФ прекратит работать со Страсбургским судом, членство в Совете Европы станет абсолютно формальным. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября, об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Adrian Grycuk Большая палата Европейского суда по правам человека

«Я не стал бы комментировать публикации о возможности замораживания участия России в деятельности Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), тем более со ссылкой на неназванные источники. Хочу только отметить, что такое решение, в случае его принятии вслед за прекращением работы РФ в ПАСЕ и приостановке уплаты части взноса в целом в Совет Европы, станет реальным шагом к выходу из СЕ», — отметил он.

Если РФ действительно прекратит работать со Страсбургским судом, членство в Совете Европы станет абсолютно формальным, говорит депутат, это будет означать готовность России к выходу де-факто, а возможно и де-юре из Совета Европы.

«Однако прежде чем сделать подобный шаг, нужно взвесить все за и против. Готовы ли мы к этому? Нужна ли нам эта площадка с существующим сегодня раскладом в Парламентской ассамблее, да и в комитете министров Совета Европы? Считаю, что отвечать на эти вопросы пока преждевременно», — заключил он.