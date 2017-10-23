Мурманск, 23 октября, 2017, 14:06 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун сегодня, 23 октября, провела брифинг, на котором высказала своё отношение к расследованию коррупционного скандала, произошедшего в правительстве региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Presslife.ru Следственный комитет Российской Федерации

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября Октябрьский районный суд Мурманска отправил под стражу бывшего вице-губернатора Мурманской области Игоря Бабенко. В следственном изоляторе экс-заместитель Марины Ковтун будет находиться, как минимум, до 17 декабря 2017 года. Во время задержания и ареста бывшего заместителя, ушедшего в отставку в конце сентября, губернатор Мурманской области находилась в командировке.

«Считаю необходимым лично выразить свою позицию по поводу событий последних дней. По поводу ареста Бабенко — губернатор, как и любое должностное лицо, не вправе комментировать деятельность правоохранительных и судебных органов. Надеюсь, что следователи определят тяжесть и мотивы каждого фигуранта. Мы в этом заинтересованы в первую очередь. Хочу напомнить слова президента: у нас стало практикой поднимать информационный шум вокруг так называемых резонансных случаев, и нередко этим грешат сами представители правоохранительных органов. Однако борьба с коррупцией — это не шоу, она требует профессионализма, серьезности и ответственности. До решения суда никто не имеет права выносить вердиктов о виновности или невиновности. Вместе с тем я должна заявить, что как глава региона, высшее должностное лицо, а также правительство области в целом, испытываем давление со стороны правоохранительных органов. В массированных запросах, проверках, акциях устрашения», — заявила Марина Ковтун.

К таким «акциям устрашения», например, губернатор Мурманской области относит «многочисленные вбросы и псевдосенсации» в «карманных блогах», которые создают негативное впечатление о власти в регионе в целом. К таким «вбросам» Марина Ковтун отнесла, например, слухи о трудоустройстве своих детей в крупных госкорпорациях за некие налоговые преференции. Эта информация распространялась в ряде региональных СМИ несколько месяцев назад.

«Получается как в старом анекдоте: есть информация, что я верблюд, и мне надо собрать справки: что я не верблюд, и я не двугорбый верблюд. Но это уже никого не интересует. Истина не интересна, интересен сам вброс. И цель — это вброс фэйка», — уверена Марина Ковтун.

При этом губернатор Мурманской области обвинила силовиков в «избирательной работе». Заключается это, по мнению Ковтун, в том, что в основном правоохранительные органы работают «по инициированным жёлтой прессой запросам в отношении правительства», но при этом игнорируют «материалы, достойные более пристального внимания правоохранителей», которые иногда появляются в региональных СМИ.

«Я связываю такое беспрецедентное давление с нашей принципиальной позицией по целому ряду вопросов. В том числе по вопросам приватизации имущества на территории города Мурманска, афилированности ряда коммерческих структур муниципальным чиновникам, очевидно, мне не прощают и наведение порядка на рынке ТЭК. Я не могу расценивать эти действия иначе как политический заказ и травлю с целью дискредитировать существующую власть и вынудить меня покинуть пост главы субъекта. Этого не будет. Решение о смене принимает только президент. Вместе с тем я не исключаю в ближайшее время усиление давления на меня, моих близких и членов моей команды. Но как глава региона я не могу оставлять эти действия без реакции. Я не буду сидеть сложа руки, я непременно доведу свою позицию до высшего руководства страны и руководства правоохранительных органов. Такие возможности у меня есть», — закончила свою речь Марина Ковтун.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, при избрании меры пресечения бывшему заместителю губернатора Игорю Бабенко в Октябрьском районном суде города Мурманска, следователь по делу оговорилась, что «следствие пока находится на начальном этапе, и пока не все участники преступления установлены и изобличены».

Напомним, 25 сентября в газете «Коммерсантъ» появился список губернаторов, которых якобы планируют отправить в отставку. Среди них оказалась и глава Мурманской области. Однако указа президента в ее отношении пока не последовало, в отличие от других фигурантов списка.

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Сама Марина Ковтун отрицала планы уйти в отставку и называла сообщения о том, что она вскоре покинет должность, «бредом», подчеркивая, что ее полномочия в должности главы региона действуют до сентября 2019 года. «Я хочу и буду работать. У меня большие планы», — говорила она журналистам.