Киев, 23 октября, 2017, 13:51 — ИА Регнум. В Киеве вновь назвали условия, по которым Украина якобы будет готова возобновить закупки российского газа напрямую у «Газпрома». Вице-премьер Украины Владимир Кистион в интервью «Экономической правде» заявил, что обязательным условием является перенос точки учета по транзиту на восточную границу с западной, где она находится в настоящее время.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Вентиль

По его словам, тогда можно было бы рассмотреть «такой вариант» закупки газа Украиной. Кистион пояснил, что Киев раньше Москва «привязывала» привлекательными условиями, а затем «решала все свои вопросы».

О том, что Киев намерен добиться «революционного изменения в организации транзита», ранее заявлял президент Украины Петр Порошенко. По его словам, Украина должна предоставлять транзитные услуги не России, а Евросоюзу.

В российском Минэнерго уже комментировали «пожелания» Порошенко о переносе точек учета. В ведомстве посчитали изменение организации транзита газа в Евросоюз нецелесообразным.

Украина с 2015 года не закупает газ напрямую из РФ вследствие русофобской политики. Тем не менее это не мешает Киеву закупать российский газ транзитом через Словакию, Польшу и Венгрию, которые экспортируют газ на Украину по более высокой цене, чем это делала Россия.

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Кроме того, «Нафтогаз Украины» в феврале 2015 года прекратил поставки газа в Донбасс, объяснив это «критическим повреждением» газопроводов. Газом ДНР и ЛНР снабжает Россия — в рамках действующего с «Нафтогазом» контракта Москва направляет газ в республики.

Если «вентили» будут перенесены на восточную границу, то Киев сможет их закрыть и оставить Донбасс без газоснабжения. Кроме того, на фоне рассмотрения взаимных претензий «Газпрома» и «Нафтогаза» по газовому контракту в Стокгольмском арбитраже пересмотр контракта может стать прецедентом по изменению условий договора.

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Окончательное решение по иску «Нафтогаза», а также встречному иску «Газпрома» Стокгольмский арбитражный суд должен вынести до конца ноября. 31 мая вышло промежуточное решение арбитража, которое стороны трактуют по-разному. Киев заявил, что суд якобы отменил требование «бери или плати» (take-or-pay) «Газпрома» по контракту с «Нафтогазом», а также удовлетворил требования «Нафтогаза Украины» по поводу пересмотра цен на газ в контракте с «Газпромом».

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Требования к «Нафтогазу» российский поставщик оценивает в сумму свыше $37 млрд. Получить деньги «Газпром» намерен за недобор газа по условию «бери или плати» и за неоплаченные Киевом поставки сырья в мае — июне 2014 года.

Не собираясь оплачивать долги, «Нафтогаз» выдвинул российской стороне свои претензии в виде иска, требуя компенсацию за снижение объемов транзита газа и низкую транзитную ставку на более $13 млрд.

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Требования перенести точку учета транзита газа на границу с Россией звучали еще в 2014 году, об этом неоднократно говорил премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Он заявлял, что учет транзитного газа должен осуществляться на восточной границе Украины Киевом и Евросоюзом.

Тогда Яценюк обосновывал это тем, что фактически Россия якобы получила в аренду украинскую газотранспортную систему.