Москва, 23 октября, 2017, 13:38 — ИА Регнум. Прогноз социально-экономического развития на 2018—2020 годы, на основе которого рассчитан трехлетний федеральный бюджет, отличается чрезмерным оптимизмом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября, об этом заявил первый проректор НИУ Высшая школа экономики Лев Якобсон в ходе заседания в Госдуме экспертного совета.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

«Мы разделяем оптимизм прогноза, но не разделяем его чрезмерный оптимизм», — сообщил Якобсон, подчеркнув при этом, что проект бюджета необходимо принимать в первом чтении в его текущем виде.

Между тем в госсмете прослеживается некоторая нелогичность расчетов, отметил эксперт. Так, например, в прогнозе заложено снижение цен на нефть.

«Заметьте, в 2017 году цена на нефть быстро росла, а на 2018 год заложено снижение цены на 15%. Нам не очень видно, почему так быстро будет дешеветь нефть», — отметил Якобсон.

С другой стороны, отмечают в НИУ ВШЭ, при расчете данных правительство заложило довольно оптимистичные ожидания от инвестиций бизнеса.

«Конечно, нынешний год дает основания для оптимизма, мы их видим, бизнес действительно стал инвестировать, но наши расчеты показывают: чтобы добиться роста выше 2% в год, который закладывается в прогнозе и действительно нужен для развития нашей экономики, то источники роста при стабильной цене на нефть должны давать не менее 1,3—1,5% роста ВВП. А если иметь в виду то снижение цен на нефть, которое заложено в прогнозе, то источники должны давать порядка 2—3 процентных пункта ВВП. Вот мы не видим, как они это дадут», — заявил Якобсон.

Энергичней реформы — больше уверенности

По словам Льва Якобсона, для того, что уверенность у бизнеса продолжала появляться и инвестиции приносили бы 2—3 процентных пункта ВВП, сегодня предпринято недостаточно мер. В частности, для улучшения ситуации можно было бы заняться снижением административной нагрузки на бизнес или продумать другие, решительные и энергичные реформы, которые «могли бы сделать этот прогноз реалистичным».

"Уж коли инвестиционный климат не такой блестящий, как хотелось бы, это предъявляет некоторые требования к бюджетным расходам. В нашей стране преимущество — наш человеческий потенциал, а у нас позорно низкие доли ВВП на образование и здравоохранение», — указал Якобсон.

Изменить бюджетное правило

В части финансирования образования, здравоохранения и национальной экономики в целом Россия уступает даже среднеразвитым странам ОЭСР, рассказал в ходе заседания профильного комитета Госдумы первый проректор НИУ ВШЭ Лев Якобсон. В качестве решения проблемы он предлагает изменить бюджетное правило. Речь идет о законе, который депутаты должны принять в весеннюю сессию и который обязывает при формировании бюджета устанавливать базовую стоимость одного барреля нефти.

Доходы от более высоких цен предполагается перечислять в Фонд национального благосостояния, откуда часть будет направляться на сокращение дефицита федерального бюджета. Согласно закону, базовая цена, или «цена отсечения», должна составить 40 долларов за баррель, а затем показатель должен ежегодно индексироваться на 2%.

«Мы за очень взвешенную макроэкономическую политику и очень хотели бы иметь цену отсечения в 40 (долларов за баррель), но в данных обстоятельствах мы выступаем за 45 (долларов за баррель). Тут есть некоторые риски, но риски недостижения 2% роста экономики в год выше», — опасается Якобсон.

В Госдуме проходит обсуждение проекта федерального бюджета на 2018—2020 годы. Документ будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы в эту пятницу, 27 октября.

«Горячий спор, который был на сегодняшнем экспертном совете, когда эксперты предлагали самые разные позиции, в том числе и противоположные, свидетельствует о том, что Госдуму ждет достаточно острое обсуждение», — заявил по итогам заседания глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).