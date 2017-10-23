Вашингтон, 23 октября, 2017, 13:34 — ИА Регнум. Очередным шагом в обеспечении боевой готовности США станет приведение стратегических бомбардировщиков B-52 в боевую готовность, передает 23 октября «Интерфакс» со ссылкой на генерала американских ВВС Дэвида Голдфейна.

B-52 ВВС США .Афганистан

По его словам, штаб военно-воздушных сил в Пентагоне пока не получил соответствующего приказа, однако подготовка началась ввиду того, что такой приказ может поступить.

«Я расцениваю это не как подготовку к какому-то конкретному событию, а к той реальности в мире, в которой мы оказались. <…> Мы больше не живем в двухполярном мире, где есть мы и Советский Союз. Есть другие игроки, обладающие атомной бомбой. Еще никогда не было так важно правильно выполнять свои задачи», — сказал Голдфейн.

Он также отметил, что мир стал опасным местом, а потому настало время открыто говорить «об использовании ядерного оружия».

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Отметим, очередное воинственное заявление военного представителя США происходит на фоне продолжающегося конфликта вокруг ядерной программы Северной Кореи. 5 октября президент США Дональд Трамп сделал загадочное сообщение о предстоящей «буре», это произошло сразу после встречи с военным руководством страны. Позднее он объяснил, что в США не могут допустить, чтобы ситуация с КНДР «продолжалась», по-видимому, предлагая разрешить ее военным способом.

20 октября представитель КНДР Цой Сон Хи, выступая на Московской конференции по нераспространению ядерного оружия, сказала, что Северная Корея сохранит за собой статус ядерной страны, и США придется с этим смириться.